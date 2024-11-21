好きでもない男性に好かれることが多いと悩む女性は少なくありません。でも、その原因を自分で意外と作っていたりするものです。そこで今回は、そんな風に男性をカン違いさせる「行動」を紹介します。食事やデートに誘われた時にハッキリ断らない好きでもない男性から食事やデートに誘われた時、本当は断りたくても、ハッキリ断らないでいるなら、男性を勘違いさせてしまうでしょう。話の流れ的に断りづらかったりすると、つい「来