組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ショート丈一辺倒だった昨年に比べ、今年のコートは長さのバリエーションがさまざま。そこで、ベーシックな黒のステンカラーをチョイスし、あえて買い替えるに足るポイントを深掘り。前を閉めてもボトムをほどよく見せられる、アレンジ力の高いひざ下丈。えりや前立て、ボタンにポケットなど、よく見るコートよ