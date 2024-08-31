来週（2024年9月2日〜9月8日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年8月26日〜9月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手の意思が固いです』｜総合運｜★★☆☆☆どのカテゴリーでも全体的に相手の凄さや輝いているところを見ることになります。自分と比べ