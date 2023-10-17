最近「お腹がぽっこりしてきた」という方は少なくないと思います。その原因の１つが“弱った腹筋と体幹”。とはいえ、腹筋と体幹を強化するエクササイズは少々ハードなイメージがあります。そこで習慣に採り入れたいのが、比較的ラクな姿勢で腹筋と体幹を一気に強化できるヨガの簡単ポーズ【アルダ・ナーヴァアーサナ】です。🌼体重３kg減も夢じゃない。続けるほど【腹筋＆体幹を強化につながる】簡単習慣 アルダ・ナ