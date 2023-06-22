『ローソン』新作スイーツをご紹介！今週は生チーズケーキサンドや韓国風スイーツ、暑い季節にぴったりなひんやりスイーツなどが登場！【ローソン】新作スイーツ5選生チーズケーキサンドなめらかなレアチーズをしっとりクッキーで分厚くサンド。《価格》279円（ローソン標準価格・税込）《カロリー》282kcalインジョルミ風くるみもち(シナモンソース)3個入り韓国スイーツの「インジョルミ(きなこ餅)」をイメージ。きな粉とシナモ