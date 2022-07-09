『しまむら』から現在販売中の「フードボイルシャツナガ」をみなさんはもうご存知？涼しげな軽いシアー素材のシャツにフードが付いた少し珍しいデザインになっており、個性も出せる注目のアイテム。そこで今回はそんな『しまむら』の「フードボイルシャツナガ」についてご紹介！最後まで要チェック！フード付きの個性派デザイン！出典：@ma7mi_06フードボイルシャツナガ1,639円（税込）こちらが今回ご紹介する「フードボイルシャ