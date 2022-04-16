「熟成佐賀牛ステーキ&焼きしゃぶ」「名物!飲めるハンバーグ」「黒毛和牛炙り肉寿司」など注目メニューが登場！【画像】「肉フェス® 2022 復活祭 TOKYO」注目メニュー3種を見る国内最大級のフードエンターテインメント「肉フェス® 2022 復活祭 TOKYO」が、2022年4月28日（木）から5月8日（日）の11日間、3年ぶりにお台場特設会場にて開催されます。同フェスでは各種肉メニューの他、、定番メニュー・新メニュー、肉