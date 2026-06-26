【東京ディズニーシー25周年】限定グッズからグルメまで！見どころ盛りだくさんな“スペシャルイベント”を徹底レポ♡

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！華やかなショーや限定グッズ、特別感たっぷりのメニューなど、アニバーサリーイヤーならではの見どころが満載です。今回は、あんなさんとここなさんが注目ポイントをたっぷりレポートします♡ また、東京ディズニーランドで、6月30日（火）まで開催中の「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にも潜入。ぜひ最後までチェックしてくださいね♡

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”を徹底レポ♡

ディズニーの仲間たちと一緒にお祝いしよう！

「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」では、ジュビリーブルーの衣装をまとったミッキーマウスたちが、25周年の装飾で彩られた船に乗ってごあいさつ♡ また「ダンス・ザ・グローブ！」では、世界のダンスと音楽を楽しめる華やかなステージを開催しています。 東京ディズニーシー初登場となる映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルのほか、ラプンツェルや映画『ベイマックス』のヒロも登場！ フィナーレでは、25周年の衣装をまとったミッキーマウスたちが登場し、アニバーサリーイヤーを華やかに盛りあげます♡ キャラクターたちと一緒に手拍子やダンスで盛りあがっちゃおう♡

25周年ならではのデコレーション＆フォトスポットに注目！

東京ディズニーシーのシンボル「ディズニーシー・アクアスフィア」の前に、25周年をお祝いするデコレーションが登場。 そのほか、ミラコスタ通りや各テーマポートにもジュビリーブルーの彩りが添えられています。夜になると、アラビアンコーストの中央広場では、テーマソングを含む25周年ならではの音楽にあわせて、ジュビリーブルーのライトアップが楽しめます。 メディテレーニアンハーバーでは、「スパークリング・ジュビリー・ナイト」も！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出され、きらめきに包まれた華やかな雰囲気を味わえますよ。 Check! おすすめフォトスポットをご紹介！ フォトスポットとしても人気のS.S.コロンビア号が、25周年仕様のデコレーションに♡ 壁に描かれたミッキーマウスとミニーマウスのイラストにあわせてポーズをとれば、思い出に残る可愛い1枚が撮れるはず！ 階段を使ったおしゃれな撮り方も、ぜひ真似してみてね。

“ジュビリーブルー”に染まるスペシャルグッズをご紹介

ジュビリーブルーで彩られたパークで、25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれた、きらめきあふれるデザインのグッズが登場！ 身につけグッズやパークでもおうちでも使えるグッズと一緒に、ジュビリーブルーに染まって家族や友だちと特別な1年を楽しんでくださいね♡ ダッフィー＆フレンズ スペシャルグッズも♡ More! スペシャルコンテンツ 「ジュビリーブルーメモリーズ」って？ メディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオの上には、ジュビリーブルーに包まれたフォトジェニックな空間が広がります。 ここでは、専用のボトルと“ジュビリーブルーストーン”をひとつ選んで完成させる「ジュビリーブルーメモリーズ」を体験できますよ♡

見た目も華やか♡ 特別感たっぷりの限定メニュー

ジュビリーブルーで彩られたスウィーツやドリンク、祝祭感あふれるスペシャルセットなど、25周年を記念したさまざまなメニューが登場！ 見た目も味も特別感たっぷり。25周年ならではのグルメもぜひチェックしてみて♡ Check! スペシャルセット タコのフリットとシーフードサラダほうれん草とパンチェッタのクリームスープローストビーフ、マッシュルーム入りデミグラスソースパンナコッタ、ライチー＆マンゴー タコのフリットとシーフードサラダほうれん草とパンチェッタのクリームスープローストビーフ、マッシュルーム入りデミグラスソースパンナコッタ、ライチー＆マンゴー 地中海風のシーフードサラダは魚介類をふんだんに使い、彩りのよいひと皿。パンチェッタのうまみを加えたクリームスープは、ほうれん草やじゃがいもなど具沢山です。 パンナコッタには青いライチ―ゼリーを添えてジュビリーブルーを表現しているんだとか。 Check! ミッキーマカロン（ホワイトチョコ） ミッキーシェイプのマカロンがジュビリーブルーになって登場！スミレの香りを加えた、ホワイトチョコベースのクリームをサンドしています。 Topic スペシャルコンテンツ「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」 豪華客船S.S.コロンビア号内にあるレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、25周年を記念したスペシャルメニューを堪能できます。 特別なデコレーションで彩られた船内で、優雅なひとときを過ごしてみてはいかがですか♡

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」で“食の旅”を体験♡

異国情緒あふれるパークを舞台に、多彩な料理やドリンクをめぐる“食の旅”へ。 今年は新たに、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の世界観を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、スペシャルグッズも展開されます。 テーマポートをめぐりながら、25周年を迎えたパークならではのグルメ体験を満喫してくださいね♡ Check! 「ニューヨーク・デリ」で食べられるスペシャルフードに注目♡ ハニーマスタードでマリネしたハムやタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした「スペシャルラタトゥイユサンド（ハム＆ハニーマスタード、エッグ）」は、食べ応えもばっちり！ そのほか、「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」や「チーズケーキ、ミックスベリーソース」、「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」など、満足感のあるメニューがそろいます。 世界観たっぷりの店内装飾♡ ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにした店内装飾も可愛い♡ 世界観たっぷりの空間も、ぜひ楽しんでくださいね。

〈東京ディズニーランド〉楽しめるのはあと少し！“ヴァネロペのパルパルーザ”をCHECK

東京ディズニーランドでは、6月30日（火）まで「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が開催中！ ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、お菓子いっぱいの世界が広がっています。 スペシャルグッズを身につけたガーリーコーデをCHECK♡ 爽やかなコーデから雰囲気を変えて、スウィート・ドーナツリングとカチューシャを身につけたパステルカラーのガーリーコーデに♡ Check! 「イッツ・ア・スウィーツフル タイム！」で甘くてポップな時間を満喫♡ ヴァネロペが思い描いた“可愛くてカラフルなすべてがお菓子でできたリゾート”がコンセプトのパレード。 ゲストの皆さんと一緒に踊って盛り上がり、おいしそうでとびきり可愛いスウィーツであふれた魅力的な時間をお届け♡ カラフルな衣装のキャラクターたちが続々登場！

ライター Ray WEB編集部