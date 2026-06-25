西宮阪急で「リサとガスパール」夏のポップアップ「Fresh Summer!」開催！フルーツ柄グッズや25周年記念のマグネット、撮影会も
フランス生まれの絵本キャラクター「リサとガスパール」が、今年の夏、みずみずしいフルーツと一緒に西宮阪急へやってくる。2026年7月1日(水)から14日(火)まで3階イベントスペースで「ART DE ART アート・デ・アート」、7月8日(水)から14日(火)まで2階トップステージで「リサとガスパール POP UP SHOP “Fresh Summer!”」が開催される。ここでは、注目の企画やグッズを紹介しよう。
【画像】「Fresh Summer!」の限定グッズを見る
■POP UP SHOPに先がけて、アート展「ART DE ART」が7月1日からスタート
POP UP SHOPの開幕に先がけて、3階イベントスペースでは「ART DE ART アート・デ・アート 〜リサとガスパールはフルーツが大好き〜」が2026年7月1日(水)からスタートする。大きなバルーンの姿になったリサとガスパールが出迎えてくれる会場には、夏らしいフォトスポットも設置。フルーツあふれる空間で、ふたりと一緒にフレッシュな“夏”を楽しもう。
■あみぐるみやロボットチャームなど、西宮阪急限定アイテムをチェック
今回のPOP UP SHOPで最も見逃せないのが、ここでしか手に入らない西宮阪急限定アイテム。
あみぐるみ作家「まちこまち」さんが手がける「あみぐるみ(リサ／ガスパール)」(各3850円、各限定20体)や、スイカにのった「スイカとふたり」(9350円、限定10体)は、一つひとつ手作業で作られた一点物。数量がかなり少ないため、お目当てがある人は早めの来店をおすすめしたい。
兵庫・西宮発のロボットチャームアクセサリーブランド「a・mu NISHINOMIYA」とのコラボも要注目だ。「ロボットチャーム(リサ／ガスパール)」(各6050円、各限定47体)は、ふたりがロボットの姿になったキュートなアクセサリー。金属や樹脂のパーツがほぼすべて工房内で手作業で制作されており、職人技が詰まったアイテムに仕上がっている。
夏らしいフルーツがプリントされた「マイバッグ」(2970円、限定100点)や「折りたたみエコバッグ」(2200円、限定97点)、コラージュやラッピングに使える「マスキングテープ3点セット」(1650円、限定220点)も登場。「アクリルジオラマ」(1716円、限定30点)、「ゆらゆらアクリルスタンド」(スイカ・バナナ、各1716円、各限定20点)、「2連アクリルキーホルダー」(各1100円)、「アクリルマグネット3点セット」(1650円)など、夏の涼しさを感じさせるアクリルグッズが初登場するのも見どころ。
「TOWEL COMPANY」の「今治ハンカチ2枚セット」(各2420円、各限定50点)はグリーン＆ピンクとライトブルー＆ホワイトの2タイプ展開で、ふたりがフルーツと戯れる刺しゅうがほっこりかわいい。「tougei/籐芸」の「木製スプーン・フォークセット」(1320円、限定100点)も登場する。
老舗とのコラボスイーツも要チェック。「アンリ・シャルパンティエ」のハート型「しあわせサブレ」(1016円/6枚入)、「シーキューブ」の「発酵バターサブレ」(648円/5枚入)、ふたりの焼き印入りの皮にレモン餡を包んだ「鶴屋八幡 瀬戸内レモンどら焼き」(908円/3個入)が並ぶ。
なお、西宮阪急限定商品(食品を除く)は1人各商品2点まで、あみぐるみは各1点限りの購入制限がある。
■POP UPイチオシはトリコロールシリーズと、25周年記念ランダム缶バッチに注目
ここからはPOP UP SHOP内のおすすめグッズを紹介していこう。
トリコロール配色でそろえたシリーズは、パリの雰囲気そのまま。エッフェル塔の前でポーズを取るふたりがデザインされた「ポーチ トリコロール」(2530円)や「アクリルスタンド トリコロール」(1100円)、クラフト感のあるA6サイズの「ウッドバインダー アクリルチャーム付き トリコロール」(1870円)が並ぶ。
そして集めがいがあるのが「25周年記念ランダム缶バッチ」(単体各638円)。シャボン玉で遊んだり、公園のベンチでくつろぐ2人、25周年記念ビジュアルなど、全8種類のデザインからランダムでひとつ手に入る仕様だ。コンプリートしたい人は、全種類そろう「缶バッチセット」(5104円)を選ぶ手もある。
A4クリアファイルは、パリの公園を描いた「緑椅子と赤い花」(550円)と、フルーツモチーフが散りばめられた「フルーツ」(330円)の2種類。身の回りのアイテムに貼れる「耐熱耐水ステッカー」(各594円)や「スイッチステッカー」(594円)も新登場する。
夏にぴったりのレモン柄「Citrons」を施したシリーズも見逃せない。透明ボディにふたりとレモンが映える「スタイリッシュブローボトル」(1870円)は、冷たい飲み物が一段とおいしそうに見える1本。「キルティング生地ランチバッグ」(2200円)はふっくらしたキルティング素材にレモンが映え、保温性もあるためお弁当持参派の強い味方になる。
キッチンの収納に活躍するのが、「ジョイント式薄肉保存容器3Pセット」(1210円)と「抗菌シールボックス2P」(1100円)。冷蔵庫の中もリサとガスパールが彩ってくれる。
キュートなエコバッグも！リサとガスパールを含むかわいい動物たちの顔がプリントされた「エコバッグ アニマル・ブルー」(2750円)と、フルーツとふたりが賑やかに散りばめられた「レインエコバッグ ミックスフルーツ」(1848円)が登場する。レインタイプは雨に強い素材なので、急な夏の通り雨にも対応できそう。
「ガーゼタオルハンカチ」(各1210円)はパンダ・ペンギン・いぬ・ねこの4種類で、リサとガスパールが動物たちと遊ぶ姿が描かれている。
スマホ画面やメガネ拭きに重宝する「ポリッシングクロス フルーツ」(各528円)はレモン・いちご・オレンジ・メロンの4種類。ICカードのスキミング対策に役立つ4枚入りの「スキミング防止カードケース」(1078円)もラインナップされている。
■先着特典はステッカーとボールペンの2種類！
期間中の購入で、2種類のオリジナル特典がもらえる。対象商品を1点以上購入の先着1700名には「オリジナルステッカー」を、3000円以上購入の先着800名には「オリジナルボールペン」がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了となるので、購入前にチェックしておこう。
■7月11日(土)は撮影会、12日(日)〜14日(火)はビニールバッグ作りワークショップ
2026年7月11日(土)の11時と14時の2回、3階プロモーションスペースで「リサとガスパール」撮影会が開催される。各回10組(1組の人数制限なし)が参加可能で、撮影機材は各自持参。なお、ふたりと一緒に撮影できるのは当選者のみだが、周りからの撮影は可能だ。応募抽選のWeb予約は2026年7月1日(水)10時から、7月8日(水)18時まで受付。当選メールは2026年7月9日(木)正午ごろに送付される予定で、申込には阪急阪神百貨店でいろいろなサービスを受けられる「H2O ID」の会員登録が必要となる。
2026年7月12日(日)、13日(月)、14日(火)の3日間は、3階イベントスペースでジャノメの刺しゅうミシンを使った「リサとガスパール ビニールバッグ作り」ワークショップが開催される。各日11時/14時/16時の3回、所要時間は約90分、参加費は4400円(材料費込)。定員は各回10名で、対象年齢は小学5年生以上(10歳以上、小学生は保護者同伴)。事前予約はすでに開始されており、当日に空きがあれば飛び入り参加も可能だ。
■「COVERARY」リサとガスパール 特別受注会も同時開催
2026年7月8日(水)から14日(火)まで、3階イベントスペースではスマートフォンケース専門ブランド「COVERARY」によるリサとガスパール特別受注会が10時から18時まで開催される。
スマホケースは5タイプ。「手帳ベルト・総柄」(各11550円)、「手帳ベルト・ワンポイント」(各11000円)、「手帳・ワンポイント」(各10230円)、「背面・総柄」(各9130円)、「背面・ワンポイント」(各8690円)から、好みのスタイルを選べる。iOS・Androidのほぼ全機種に対応している。
スマホ周りの小物には、「イニシャルチャーム」(各3850円)、「パスケース」(各5940円)、「ミニウォレット」(各4730円)、「ショルダーストラップ」(各8580円)もラインナップ。商品は注文から約3週間後に配送で届く。
■1階「Be!フルーツパーラー」では限定コースター付き大阪ミックスジュースも
買い物の前後に立ち寄りたいのが、1階の「Be!フルーツパーラー」。2026年6月24日から、リサとガスパールの限定コースター付きの「大阪ミックスジュース」(1杯イートイン550円、テイクアウト540円)が登場。コースターは限定100枚で、なくなり次第終了。イートインスペースではリサとガスパールがお出迎えしてくれるので、こちらもチェックしてみて。
■遠方在住者には「Remo Order(リモオーダー)」での注文も
来店が難しい場合は、阪急百貨店・阪神百貨店のリモートショッピングサービス「Remo Order(リモオーダー)」での注文も可能。受付は2026年7月9日(木)10時からスタートする。気になるアイテムがあるけど「西宮までは行けない…」という人は、せひ活用してみて。
■2026年夏は全国でリサとガスパールPOP UP SHOPが順次開催
また、「Fresh Summer!」が開催される西宮阪急以外でも、2026年夏は全国各地でリサとガスパールPOP UP SHOPが順次開催される。最寄りの店舗で会期をチェックしてみよう。
・2026年6月20日〜7月26日(日) 京王アートマン 府中店(東京都府中市) ※開催中
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) コーチャンフォー ミュンヘン大橋店(北海道)
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) コーチャンフォー つくば店(茨城県)
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) TSUTAYA GIGA 祇園店(広島県)
・2026年7月4日(土)〜7月20日(月) エディオンなんば本店(大阪府)
・2026年7月15日(水)〜8月30日(日) ブックエース イオンモールいわき小名浜店(福島県)
・2026年7月15日(水)〜8月30日(日) TSUTAYA BOOKSTORE 亀戸(東京都)
・2026年7月18日(土)〜8月31日(月) 精文館 豊明店(愛知県)
・2026年8月7日(金)〜8月31日(月) コーチャンフォー 旭川店(北海道)
・2026年8月7日(金)〜8月31日(月) エムズエクスポ 花巻店(岩手県)
・2026年8月15日(土)〜9月13日(日) 京王アートマン 多摩センター店(東京都多摩市)
・2026年8月17日(月)〜9月30日(水) ハンズ大宮店(埼玉県)
・2026年8月19日(水)〜10月4日(日) TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップ(千葉県)
・2026年8月21日(金)〜10月7日(水) TSUTAYA BOOKSTORE恵比寿ガーデンプレイス店(東京都)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
今年の夏、リサとガスパールに会いに、近くのPOP UP SHOPへ足を運んでみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
■POP UP SHOPに先がけて、アート展「ART DE ART」が7月1日からスタート
POP UP SHOPの開幕に先がけて、3階イベントスペースでは「ART DE ART アート・デ・アート 〜リサとガスパールはフルーツが大好き〜」が2026年7月1日(水)からスタートする。大きなバルーンの姿になったリサとガスパールが出迎えてくれる会場には、夏らしいフォトスポットも設置。フルーツあふれる空間で、ふたりと一緒にフレッシュな“夏”を楽しもう。
■あみぐるみやロボットチャームなど、西宮阪急限定アイテムをチェック
今回のPOP UP SHOPで最も見逃せないのが、ここでしか手に入らない西宮阪急限定アイテム。
あみぐるみ作家「まちこまち」さんが手がける「あみぐるみ(リサ／ガスパール)」(各3850円、各限定20体)や、スイカにのった「スイカとふたり」(9350円、限定10体)は、一つひとつ手作業で作られた一点物。数量がかなり少ないため、お目当てがある人は早めの来店をおすすめしたい。
兵庫・西宮発のロボットチャームアクセサリーブランド「a・mu NISHINOMIYA」とのコラボも要注目だ。「ロボットチャーム(リサ／ガスパール)」(各6050円、各限定47体)は、ふたりがロボットの姿になったキュートなアクセサリー。金属や樹脂のパーツがほぼすべて工房内で手作業で制作されており、職人技が詰まったアイテムに仕上がっている。
夏らしいフルーツがプリントされた「マイバッグ」(2970円、限定100点)や「折りたたみエコバッグ」(2200円、限定97点)、コラージュやラッピングに使える「マスキングテープ3点セット」(1650円、限定220点)も登場。「アクリルジオラマ」(1716円、限定30点)、「ゆらゆらアクリルスタンド」(スイカ・バナナ、各1716円、各限定20点)、「2連アクリルキーホルダー」(各1100円)、「アクリルマグネット3点セット」(1650円)など、夏の涼しさを感じさせるアクリルグッズが初登場するのも見どころ。
「TOWEL COMPANY」の「今治ハンカチ2枚セット」(各2420円、各限定50点)はグリーン＆ピンクとライトブルー＆ホワイトの2タイプ展開で、ふたりがフルーツと戯れる刺しゅうがほっこりかわいい。「tougei/籐芸」の「木製スプーン・フォークセット」(1320円、限定100点)も登場する。
老舗とのコラボスイーツも要チェック。「アンリ・シャルパンティエ」のハート型「しあわせサブレ」(1016円/6枚入)、「シーキューブ」の「発酵バターサブレ」(648円/5枚入)、ふたりの焼き印入りの皮にレモン餡を包んだ「鶴屋八幡 瀬戸内レモンどら焼き」(908円/3個入)が並ぶ。
なお、西宮阪急限定商品(食品を除く)は1人各商品2点まで、あみぐるみは各1点限りの購入制限がある。
■POP UPイチオシはトリコロールシリーズと、25周年記念ランダム缶バッチに注目
ここからはPOP UP SHOP内のおすすめグッズを紹介していこう。
トリコロール配色でそろえたシリーズは、パリの雰囲気そのまま。エッフェル塔の前でポーズを取るふたりがデザインされた「ポーチ トリコロール」(2530円)や「アクリルスタンド トリコロール」(1100円)、クラフト感のあるA6サイズの「ウッドバインダー アクリルチャーム付き トリコロール」(1870円)が並ぶ。
そして集めがいがあるのが「25周年記念ランダム缶バッチ」(単体各638円)。シャボン玉で遊んだり、公園のベンチでくつろぐ2人、25周年記念ビジュアルなど、全8種類のデザインからランダムでひとつ手に入る仕様だ。コンプリートしたい人は、全種類そろう「缶バッチセット」(5104円)を選ぶ手もある。
A4クリアファイルは、パリの公園を描いた「緑椅子と赤い花」(550円)と、フルーツモチーフが散りばめられた「フルーツ」(330円)の2種類。身の回りのアイテムに貼れる「耐熱耐水ステッカー」(各594円)や「スイッチステッカー」(594円)も新登場する。
夏にぴったりのレモン柄「Citrons」を施したシリーズも見逃せない。透明ボディにふたりとレモンが映える「スタイリッシュブローボトル」(1870円)は、冷たい飲み物が一段とおいしそうに見える1本。「キルティング生地ランチバッグ」(2200円)はふっくらしたキルティング素材にレモンが映え、保温性もあるためお弁当持参派の強い味方になる。
キッチンの収納に活躍するのが、「ジョイント式薄肉保存容器3Pセット」(1210円)と「抗菌シールボックス2P」(1100円)。冷蔵庫の中もリサとガスパールが彩ってくれる。
キュートなエコバッグも！リサとガスパールを含むかわいい動物たちの顔がプリントされた「エコバッグ アニマル・ブルー」(2750円)と、フルーツとふたりが賑やかに散りばめられた「レインエコバッグ ミックスフルーツ」(1848円)が登場する。レインタイプは雨に強い素材なので、急な夏の通り雨にも対応できそう。
「ガーゼタオルハンカチ」(各1210円)はパンダ・ペンギン・いぬ・ねこの4種類で、リサとガスパールが動物たちと遊ぶ姿が描かれている。
スマホ画面やメガネ拭きに重宝する「ポリッシングクロス フルーツ」(各528円)はレモン・いちご・オレンジ・メロンの4種類。ICカードのスキミング対策に役立つ4枚入りの「スキミング防止カードケース」(1078円)もラインナップされている。
■先着特典はステッカーとボールペンの2種類！
期間中の購入で、2種類のオリジナル特典がもらえる。対象商品を1点以上購入の先着1700名には「オリジナルステッカー」を、3000円以上購入の先着800名には「オリジナルボールペン」がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了となるので、購入前にチェックしておこう。
■7月11日(土)は撮影会、12日(日)〜14日(火)はビニールバッグ作りワークショップ
2026年7月11日(土)の11時と14時の2回、3階プロモーションスペースで「リサとガスパール」撮影会が開催される。各回10組(1組の人数制限なし)が参加可能で、撮影機材は各自持参。なお、ふたりと一緒に撮影できるのは当選者のみだが、周りからの撮影は可能だ。応募抽選のWeb予約は2026年7月1日(水)10時から、7月8日(水)18時まで受付。当選メールは2026年7月9日(木)正午ごろに送付される予定で、申込には阪急阪神百貨店でいろいろなサービスを受けられる「H2O ID」の会員登録が必要となる。
2026年7月12日(日)、13日(月)、14日(火)の3日間は、3階イベントスペースでジャノメの刺しゅうミシンを使った「リサとガスパール ビニールバッグ作り」ワークショップが開催される。各日11時/14時/16時の3回、所要時間は約90分、参加費は4400円(材料費込)。定員は各回10名で、対象年齢は小学5年生以上(10歳以上、小学生は保護者同伴)。事前予約はすでに開始されており、当日に空きがあれば飛び入り参加も可能だ。
■「COVERARY」リサとガスパール 特別受注会も同時開催
2026年7月8日(水)から14日(火)まで、3階イベントスペースではスマートフォンケース専門ブランド「COVERARY」によるリサとガスパール特別受注会が10時から18時まで開催される。
スマホケースは5タイプ。「手帳ベルト・総柄」(各11550円)、「手帳ベルト・ワンポイント」(各11000円)、「手帳・ワンポイント」(各10230円)、「背面・総柄」(各9130円)、「背面・ワンポイント」(各8690円)から、好みのスタイルを選べる。iOS・Androidのほぼ全機種に対応している。
スマホ周りの小物には、「イニシャルチャーム」(各3850円)、「パスケース」(各5940円)、「ミニウォレット」(各4730円)、「ショルダーストラップ」(各8580円)もラインナップ。商品は注文から約3週間後に配送で届く。
■1階「Be!フルーツパーラー」では限定コースター付き大阪ミックスジュースも
買い物の前後に立ち寄りたいのが、1階の「Be!フルーツパーラー」。2026年6月24日から、リサとガスパールの限定コースター付きの「大阪ミックスジュース」(1杯イートイン550円、テイクアウト540円)が登場。コースターは限定100枚で、なくなり次第終了。イートインスペースではリサとガスパールがお出迎えしてくれるので、こちらもチェックしてみて。
■遠方在住者には「Remo Order(リモオーダー)」での注文も
来店が難しい場合は、阪急百貨店・阪神百貨店のリモートショッピングサービス「Remo Order(リモオーダー)」での注文も可能。受付は2026年7月9日(木)10時からスタートする。気になるアイテムがあるけど「西宮までは行けない…」という人は、せひ活用してみて。
■2026年夏は全国でリサとガスパールPOP UP SHOPが順次開催
また、「Fresh Summer!」が開催される西宮阪急以外でも、2026年夏は全国各地でリサとガスパールPOP UP SHOPが順次開催される。最寄りの店舗で会期をチェックしてみよう。
・2026年6月20日〜7月26日(日) 京王アートマン 府中店(東京都府中市) ※開催中
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) コーチャンフォー ミュンヘン大橋店(北海道)
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) コーチャンフォー つくば店(茨城県)
・2026年7月3日(金)〜8月2日(日) TSUTAYA GIGA 祇園店(広島県)
・2026年7月4日(土)〜7月20日(月) エディオンなんば本店(大阪府)
・2026年7月15日(水)〜8月30日(日) ブックエース イオンモールいわき小名浜店(福島県)
・2026年7月15日(水)〜8月30日(日) TSUTAYA BOOKSTORE 亀戸(東京都)
・2026年7月18日(土)〜8月31日(月) 精文館 豊明店(愛知県)
・2026年8月7日(金)〜8月31日(月) コーチャンフォー 旭川店(北海道)
・2026年8月7日(金)〜8月31日(月) エムズエクスポ 花巻店(岩手県)
・2026年8月15日(土)〜9月13日(日) 京王アートマン 多摩センター店(東京都多摩市)
・2026年8月17日(月)〜9月30日(水) ハンズ大宮店(埼玉県)
・2026年8月19日(水)〜10月4日(日) TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップ(千葉県)
・2026年8月21日(金)〜10月7日(水) TSUTAYA BOOKSTORE恵比寿ガーデンプレイス店(東京都)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
今年の夏、リサとガスパールに会いに、近くのPOP UP SHOPへ足を運んでみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre