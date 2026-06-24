「I′m weak.」の意味は？推しが美しすぎるときに使える言葉！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm weak.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ヤバい」「面白すぎて無理」でした！
「I'm weak.」は「ヤバい」「面白すぎて無理」という意味のフレーズ。
直訳すると「私は弱い」となりますが、スラングでは、笑いすぎたりなにかに圧倒されたりして、力が抜けるほど耐えられないというニュアンスで使われます。
若者同士の会話やSNSのコメント欄などで見かけることが多く、面白いものに対する「ツボすぎる！」という反応のほか、推しのビジュアルを見て「かっこよすぎて無理！」と感じたときにも使えますよ。
A：「Have you seen his new artist photos?」
（彼の新しいアーティスト写真、見た？）
B：「Yeah, I’m weak. His hair looks so good.」
（見た。無理、髪型よすぎる！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部