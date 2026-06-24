「I′m weak.」の意味は？推しが美しすぎるときに使える言葉！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「ヤバい」「面白すぎて無理」でした！

「I'm weak.」は「ヤバい」「面白すぎて無理」という意味のフレーズ。

直訳すると「私は弱い」となりますが、スラングでは、笑いすぎたりなにかに圧倒されたりして、力が抜けるほど耐えられないというニュアンスで使われます。

若者同士の会話やSNSのコメント欄などで見かけることが多く、面白いものに対する「ツボすぎる！」という反応のほか、推しのビジュアルを見て「かっこよすぎて無理！」と感じたときにも使えますよ。

A：「Have you seen his new artist photos?」

（彼の新しいアーティスト写真、見た？）

B：「Yeah, I’m weak. His hair looks so good.」

（見た。無理、髪型よすぎる！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。