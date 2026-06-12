アイブロウ苦手な人必見！ふんわり垢抜け眉が作れるおすすめアイブロウコスメ14選をご紹介します♡リアルな毛を1本1本描けるペンシル、剛毛な黒眉も明るく染まる眉マスカラ、ふんわり色づくパウダーなど、プチプラを中心に厳選しました。2026年の最新アイブロウトレンドや、ふんわり眉の描き方も必見です。

今っぽ眉はこれ！ふんわり眉の作り方＆おすすめコスメまとめ

2026年最新 ふんわりアイブロウ 描き方のコツ 2026年最新 ふんわりアイブロウ 描き方のコツ



「なんだか垢抜けない」「自眉が濃い」など、眉メイクのお悩みを持っている人も多いのでは？



アイブロウは綺麗に描くのが難しいだけでなく、トレンドの移り変わりが早いため、定期的にアップデートしないと古臭い印象になってしまうことも…。



そこで今回は、2026年トレンドの「ふんわり眉」になれるアイブロウコスメを大特集！

簡単に今っぽい印象が手に入る、優秀なアイブロウコスメを厳選しました♡ メイク初心者はもちろん、美容好きさんにとっても永遠のテーマと言える「眉メイク」。「なんだか垢抜けない」「自眉が濃い」など、眉メイクのお悩みを持っている人も多いのでは？アイブロウは綺麗に描くのが難しいだけでなく、トレンドの移り変わりが早いため、定期的にアップデートしないと古臭い印象になってしまうことも…。そこで今回は、2026年トレンドの「ふんわり眉」になれるアイブロウコスメを大特集！簡単に今っぽい印象が手に入る、優秀なアイブロウコスメを厳選しました♡

2026年最新トレンドは「ふんわり微アーチ眉」

今っぽい眉のキーワードは「ふんわり感」や「抜け感」。

自眉の黒さを抑える明るめのカラーや、濃く描きすぎない「うす眉」がトレンドです。



アイブロウの形は数年前に流行した平行眉と比べて、少しアーチ（曲線）のついた「微アーチ眉」がおすすめ。

直線的な眉毛よりも柔らかい印象になり、力の抜けた「ふんわりとした空気感」をまとえます♡



また、多様化するメイクやファッションに合わせて、黒や茶などの型にはまらない、自由な眉メイクを楽しむ人も増えています。

ふんわり眉を描くポイントは？

ふんわり眉のポイントは、「描きすぎない」「濃すぎない」「ベタっとさせない」こと。

ふわっとした毛流れや立体感をプラスしつつ、描いた感のない、まるで自眉のようなナチュラルさを演出することがカギです。



【眉毛が薄い人】

パウダーでふんわりと全体に色をのせ、足りない部分はペンシルなどで描き足しましょう。

眉の下側や中央を少しだけ濃いめに、眉頭は淡く仕上げてグラデーションにすると、垢抜けた印象に仕上がります。



【眉毛が濃い人】

元から毛があるので、「引き算」が大切。描きすぎずに毛流れを整えることを意識しましょう。

淡い色の眉マスカラを使い、自眉の黒さを打ち消すと濃い印象が和らぎます。

余分な毛や、眉のラインからはみ出た部分はコンシーラーなどでカバーすると良いですよ。

【垢抜け眉を作る】おすすめアイブロウコスメ14選

2026年最新 ふんわりアイブロウコスメ おすすめ14選 2026年最新 ふんわりアイブロウコスメ おすすめ14選

ここからは、ふんわり垢抜け眉が描けるアイブロウコスメおすすめ14選をご紹介！

美容＆コスメマニアでもある編集部が、プチプラを中心に優秀アイテムを厳選しました。



眉毛を1本1本描けるペンシル、剛毛も明るくカバーできるマスカラ、ふんわり描けるパウダーなど、トレンドの眉メイクにぴったりのアイテムをラインナップ。



2026年春夏新作コスメもピックアップしたので、ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪

BabyBright（ベイビーブライト）｜ムースブロウパウダーペンシル

BabyBright（ベイビーブライト）｜ムースブロウパウダーペンシル BabyBright（ベイビーブライト）｜ムースブロウパウダーペンシル

タイのナチュラルコスメブランドBabyBright（ベイビーブライト）より、2026年6月に先行発売されたばかりの新作アイブロウコスメをピックアップ。



『ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル』は、ふんわりムースのような質感で、なめらかに描ける細芯タイプのアイブロウペンシルです。



絶妙な硬さにこだわった、幅1mmの極細フラット芯を採用。

また、オイルをバランスよく配合することで、折れにくく軽いタッチで均一に発色するスムーズな描き心地を叶えます。



ウォータープルーフ・スマッジプルーフのロングラスティング処方で、汗や水・皮脂・擦れに強く、美しい仕上がりをキープ。



さらに、ヴィーガン100％のスキンケア成分*により、デリケートな目元の皮膚を乾燥から守り、眉毛にハリコシを与えてくれることも魅力です。



編集部が実際にお試ししたレビューを下記の記事よりご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください♪



* アブラナ種子油・ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）・アーモンドオイル（アーモンド油 ）・ローズマリーエキス （ローズマリー葉エキス）（すべて保湿成分）



◆発売・商品情報

ブランド名：BabyBright（ベイビーブライト）

商品名：ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル

種類：全4色

容量：ー

価格：各792円（税込）※編集部調べ



WEB先行発売日：2026年6月1日（月）

先行発売場所：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）



先行発売日：2026年6月上旬より順次

先行発売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

excel（エクセル）｜ザ プライムアイブロウ

excel（エクセル）｜ザ プライムアイブロウ excel（エクセル）｜ザ プライムアイブロウ

excel（エクセル）で長く愛されている名品アイブロウが、2025年冬にパワーアップ＆リニューアルし大きな話題となりました。



『ザ プライムアイブロウ』は、ペンシル・パウダー・ブラシの3機能一体型アイブロウアイテム。



繊細なラインを描きやすい楕円芯のペンシルで、眉尻など毛の足りない部分を描き、微細パールinのパウダーでふんわりとした眉を演出します。



さらに、毛流れを整えたり描いたラインをぼかしたりできるスクリューブラシで全体を調整でき、これ1本で作り込んだような美しい洗練眉が完成。



ベーシックからトレンドカラーまで網羅した全8色のカラバリで、似合う色が見つかるはず♡



下記の記事で編集部が全色スウォッチ・レビューしているので、色選びの参考にしてみてくださいね。

◆発売・商品情報

ブランド名：excel（エクセル）

商品名：ザ プライムアイブロウ

種類：全8色

容量：ー

価格：各1,650円（税込）※編集部調べ



発売中

dejavu（デジャヴュ）｜パウダーペンシルアイブロウ

dejavu（デジャヴュ）｜パウダーペンシルアイブロウ dejavu（デジャヴュ）｜パウダーペンシルアイブロウ

マスカラやアイブロウといったアイコスメに定評のあるdejavu（デジャヴュ）。

ブランド内でも人気の『パウダーペンシルアイブロウ』が、この春カラバリを刷新して新登場しました。



パウダーを練り固めて使いやすいペンシル形状にした『パウダーペンシルアイブロウ』は、描く際にパウダーがほぐれる技術により、まるでパウダーで描いたようなふんわりとした仕上がりを実現。



密着成分配合で、眉尻など毛のまばらな部分にもパウダーがピタッと密着し、描きたての自然な仕上がりが長時間続きます。



1.5mm×3mmの楕円芯を採用し、細い面と広い面を使い分けることで自由自在に描けることもポイント。



全6色展開で、dejavu（デジャヴュ）の眉マスカラ『フィルム眉カラー』との色合わせにも対応しているところも嬉しいですね。

◆発売・商品情報

ブランド名：dejavu（デジャヴュ）

商品名：パウダーペンシルアイブロウ〈ステイナチュラF〉

種類：全6色

容量：ー

価格：各990円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月1日（水）

販売場所：dejavu（デジャヴュ）取扱店舗、公式オンラインショップ

ETUDE（エチュード）｜コントロールスライドブロウ

ETUDE（エチュード）｜コントロールスライドブロウ ETUDE（エチュード）｜コントロールスライドブロウ

ETUDE（エチュード）より、描きやすさにこだわった新感覚の“3面ブロウ”ペンシルをピックアップ！



『コントロールスライドブロウ』の特徴は、なぎなた型のフラット芯と、必要な分だけカチカチとスライドして繰り出せる構造です。



眉の輪郭をとるのに便利な芯のカーブ面、隙間を一気に埋められる広い面、1本1本毛を描き足せる芯先の角と、3面を使い分けることで自在な描き味を実現。



芯を立てたり寝かせたりすることで、お好みのラインを描けます。



本体も楕円形のフラットなボディをしており、安定したグリップ感で手ブレしにくいところもポイント。



濃くなりすぎないマイルドな発色と、韓国っぽいオシャレなカラバリで垢抜け眉が叶います♡

◆発売・商品情報

ブランド名：ETUDE（エチュード）

商品名：コントロールスライドブロウ

種類：全5色

容量：ー

価格：各1,150円（税込）※編集部調べ



発売中

KiSS（キス）｜うす眉メーカーペンシル

KiSS（キス）｜うす眉メーカーペンシル KiSS（キス）｜うす眉メーカーペンシル

KiSS（キス）のバズコスメ『うす眉メーカー』シリーズより、待望のアイブロウペンシルが発売され話題に。



『うす眉メーカー ペンシル』は、自眉の黒さを抑える『うす眉メーカー』のノウハウを活かしたミュートカラー設計が特徴です。



淡い印象の「ミルキースキンカラー」、眉色になじむ「ブロウカラー」、立体感を作る「シャドウカラー」を組み合わせ、描いても濃くならない絶妙な発色を実現。



1.6mmの細芯で眉尻も思い通りに描くことができ、仕上げにスクリューブラシでぼかせばふんわりとした仕上がりに。



同じ色番の『うす眉メーカー』との合わせ使いで、まるで元からうす眉のような、抜け感のある眉メイクが完成します。



編集部によるレビューを下記の記事からご覧になれるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

◆発売・商品情報

ブランド名：KiSS（キス）

商品名：うす眉メーカー ペンシル

種類：全3色

容量：ー

価格：各1,100円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月10日（金）

販売場所：KiSS（キス）取扱店舗、公式オンラインショップ

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）｜SP フラッフ ブロウ ムース

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）｜SP フラッフ ブロウ ムース MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）｜SP フラッフ ブロウ ムース

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）より、#ムース眉マスカラ で人気を集めるアイブロウマスカラをご紹介します。



『SP フラッフ ブロウ ムース』は、黒眉をミュートして1日中*“ほわっふわ眉”が続くアイブロウマスカラ。



空気とパウダーを混ぜて泡立てたような、軽やかなムーステクスチャーが特徴です。

ベタッとつかず、パリパリと固まらないふわふわの仕上がりを24時間*キープします。



先端に向かって細くなるブラシ形状で、細かい毛も残さずキャッチ。

眉頭から眉尻まで均一にムラなく塗れる設計がポイントです。



グレーやアッシュ、ヌードベージュ、ピンク系まで明るめのカラーが揃い、自眉の黒さを和らげながらなりたい印象を叶えてくれますよ。



* MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）調べ。個人差があります。

◆発売・商品情報

ブランド名：MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）

商品名：SP フラッフ ブロウ ムース

種類：全6色

容量：ー

価格：各1,672円（税込）※編集部調べ



発売中

キスミー ヘビーローテーション｜カラーリングアイブロウEX

キスミー ヘビーローテーション｜カラーリングアイブロウEX キスミー ヘビーローテーション｜カラーリングアイブロウEX

キスミー ヘビーローテーションでロングセラーの『カラーリングアイブロウEX』に、うす眉カラーの新色が登場。



『カラーリングアイブロウEX』は、ふんわりとした仕上がりを叶える薄膜処方のアイブロウマスカラです。

速乾性成分で瞬時にフィルムが密着し、固まらずにまるで自眉のような自然な仕上がりを実現。



肌になじみやすいカラーで眉毛1本1本をカバーすることで、ひと塗りで美しく発色します。



また、汗・水・皮脂・擦れに強いマルチプルーフ処方で長時間落ちにくいのに、ぬるま湯で簡単にオフできるフィルムタイプなこともポイント。



新色の「16 アッシュグレージュ」は、肌になじむ淡いアッシュカラー。

既存色と合わせて全11色の豊富なカラバリで、なりたい印象を叶えてくれるはず♡

◆発売・商品情報

ブランド名：キスミー ヘビーローテーション

商品名：カラーリングアイブロウEX

種類：全11色

容量：各8g

価格：各924円（税込）※編集部調べ



発売中

MAQuillAGE（マキアージュ）｜アイブロウカラーマスカラ

MAQuillAGE（マキアージュ）｜アイブロウカラーマスカラ MAQuillAGE（マキアージュ）｜アイブロウカラーマスカラ

MAQuillAGE（マキアージュ）から2026年5月に新作アイブロウコスメが誕生。

まるでサロンで仕上げたような眉を叶える『アイブロウカラーマスカラ』をご紹介します。



眉に塗布すると、空気のような軽いリキッドがパウダーに変化し、根本から毛先まで眉毛1本1本を包み込んで密着。

さらに「立体アイブロウパール」が美しいツヤを演出し、ふんわりとした立体感のある仕上がりを叶えます。



汗・水・皮脂に強いマルチプルーフかつ、洗顔料で簡単にオフできる処方もポイント。



また、アルギニン（毛髪補修成分）を配合し、使うたび毛流れを美しく整えてくれる効果も。



自眉の黒さを和らげ、ふんわり透明感をまとえる垢抜けくすみカラー3色がラインナップ。

下記の記事では編集部が全色スウォッチ・レビューしているので、ぜひチェックしてみてください♪

◆発売・商品情報

ブランド名：MAQuillAGE（マキアージュ）

商品名：アイブロウカラーマスカラ

種類：全3色

容量：各5g

価格：各1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月21日（木）

販売場所：MAQuillAGE（マキアージュ）取扱店舗、公式オンラインショップ

rom&nd（ロムアンド）｜ハンオールブロウカラ

rom&nd（ロムアンド）｜ハンオールブロウカラ rom&nd（ロムアンド）｜ハンオールブロウカラ

rom&nd（ロムアンド）で大人気のアイブロウマスカラ『ハンオールブロウカラ』は、新色が発売されるたびにSNSや口コミで話題となるバズコスメ。



ブリーチした眉も濃い眉も、ひと塗りで垢抜け眉にチェンジできる高発色が特徴です。



「フサフサの剛毛もふんわり眉になれる」といった口コミが絶えず、自眉の濃さに悩む人から高い支持を得ています♡



ほどよいサイズのブラシで地肌につきにくく、眉毛だけを塗り上げて軽やかな仕上がりに。

フィクシングポリマー配合で強力に密着するのに、バリバリと固まらないところもポイントです。



2026年夏に仲間入りした、まろやかな豆乳のようなミルキーカラー「12 ソイベージュ」「13 タロベージュ」に早くも注目が集まっています。

◆発売・商品情報

ブランド名：rom&nd（ロムアンド）

商品名：ハンオールブロウカラ

種類：全11色（日本限定色含む）

容量：ー

価格：各1,210円（税込）※編集部調べ



発売中

mude.（ミュード）｜インスパイアスキニーブロウカラ

mude.（ミュード）｜インスパイアスキニーブロウカラ mude.（ミュード）｜インスパイアスキニーブロウカラ

mude.（ミュード）で人気の『インスパイアスキニーブロウカラ』は、ブランドが得意とするふんわりミュートカラーで、簡単に今っぽい眉を叶えるアイブロウマスカラです。



赤みや黄みを抑えて肌トーンになじむ、豊富な12色のカラバリがラインナップ。

中には、ミルキーなアイボリーカラーの「C02 コットン」や、明るい白みピンクの「P01 バニー」など、自由な眉メイクを叶えるカラーも揃います。



暗髪からブリーチした明るい髪色まで、どんな髪色にも対応して幅広い眉メイクを楽しめるところが魅力です。



また、1mmの超スリムブラシを採用することで、肌につきにくく、初心者でも根元まで塗りやすい仕様に。



「前髪で擦れて色落ちしてしまう」といった悩みを解消する、高いフィックス＆キープ力もポイントです♡

◆発売・商品情報

ブランド名：mude.（ミュード）

商品名：インスパイアスキニーブロウカラ

種類：全12色

容量：ー

価格：各1,400円（税込）※編集部調べ



発売中

CANMAKE（キャンメイク）｜フィットスタイラーアイブロウ

CANMAKE（キャンメイク）｜フィットスタイラーアイブロウ CANMAKE（キャンメイク）｜フィットスタイラーアイブロウ

CANMAKE（キャンメイク）の『フィットスタイラーアイブロウ』は、高発色・高密着で、ふんわり眉が長続きする3色入りアイブロウパウダー。



同系色で濃淡の異なる3色がセットされており、使い方に迷うことなく、簡単に統一感のあるグラデーション眉が完成します。



丸カットの太ブラシは毛量たっぷりで柔らかく、ふわっと色をのせやすい設計に。

斜めカットの細ブラシは硬めな毛質で、眉尻などにしっかりと細いラインが描きやすく、使い心地の良さにもこだわっています。



2026年5月下旬より先行発売中の新色「03 サクラブラウン」は、抜け感の出るピンクとグレーみブラウンで構成されたパレット。



優しげで柔らかい印象の今っぽい眉メイクに仕上がり、ブルベさんはもちろん、黒髪やピンク系の髪色の方におすすめです♡



下記の記事にて編集部がレビューしているので、合わせてチェックしてみてくださいね。

◆発売・商品情報

ブランド名：CANMAKE（キャンメイク）

商品名：フィットスタイラーアイブロウ

種類：全3種（新1種含む）

容量：ー

価格：各880円（税込）※編集部調べ



先行発売日：2025年5月下旬

発売日：2026年7月以降定番導入予定

販売場所：CANMAKE（キャンメイク）取扱店舗、公式オンラインショップ

CEZANNE（セザンヌ）｜アイブロウ＆シェードパウダー

CEZANNE（セザンヌ）｜アイブロウ＆シェードパウダー CEZANNE（セザンヌ）｜アイブロウ＆シェードパウダー

CEZANNE（セザンヌ）といえば『超細芯アイブロウ』が有名ですが、『アイブロウ＆シェードパウダー』も隠れた名品！

淡色・中間色・濃色の3色を重ねるだけで、簡単に自然な立体眉が完成するアイブロウパウダーです。



淡色・中間色と比べて、濃色は肌になじむ発色に調整しているため、眉全体が濃くなりすぎず失敗しにくいところが特徴。



メルティングオイル配合で、肌に溶け込むようにしっとり密着。

球状パウダーにより、ムラのないふわっと柔らかな質感に仕上がります。

さらに、皮脂吸着パウダー配合で色落ちしにくく、長時間美眉をキープしてくれますよ。



淡色はノーズシャドウにもおすすめで、付属ブラシの丸カットブラシでふんわりのせることで自然な陰影をプラスできます。



編集部が実際に使用したレビューやスウォッチを下記の記事でご紹介しているので、気になる方はご覧になってみてくださいね。

◆発売・商品情報

ブランド名：CEZANNE（セザンヌ）

商品名：アイブロウ＆シェードパウダー

種類：全3種

容量：ー

価格：各693円（税込）※編集部調べ



発売中

b idol（ビーアイドル）｜魔法のアイブロウパウダー

b idol（ビーアイドル）｜魔法のアイブロウパウダー b idol（ビーアイドル）｜魔法のアイブロウパウダー

元アイドルで、動画クリエイターとして活躍中の吉田朱里さんがプロデュースするコスメブランドb idol（ビーアイドル）。

4つのパウダーで“消えない*眉”を作る、『魔法のアイブロウパウダー』が人気を集めています。



パレット左側のカラーパウダー3色で眉を描いた後に、パレット右側の「フィックスパウダー」をふんわりのせることで、消えにくい眉をキープできることが特徴です。



眉尻も描きやすい斜めカットブラシと、描いた眉をぼかしたり毛流れを整えたりできるスクリューブラシがセットされ、これ1つで立体眉が完成。



2026年4月に登場した新色と合わせて全3種展開となり、より理想の眉メイクを追求できるラインナップとなりました♪



* 密着性のあるパウダーが皮脂を吸着し、コーティング。全てメイクアップ効果。効果・持続時間には個人差があります。

◆発売・商品情報

ブランド名：b idol（ビーアイドル）

商品名：魔法のアイブロウパウダー

種類：全3種（新2種含む）

容量：ー

価格：各1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月21日（火）

販売場所：b idol（ビーアイドル）取扱店舗、公式オンラインショップ

Enamor（エナモル）｜イージーニュアンスアイブロウパウダー

Enamor（エナモル）｜イージーニュアンスアイブロウパウダー Enamor（エナモル）｜イージーニュアンスアイブロウパウダー

Enamor（エナモル）は、発信型メイクアップアーティストとして人気のかじえり（梶恵理子）さんが手がけるコスメブランド。



眉メイク関連動画の再生回数が900万回を超え、「眉毛屋さん」の呼び声が高いかじえりさんならではの美眉メソッドが詰まったアイブロウパウダーをご紹介します。



『イージーニュアンスアイブロウパウダー』は、難しい眉の輪郭も自然に描けるアイブロウパウダー。

自眉が透けるニュアンスカラーで、毛流れを生かした自然な自眉風メイクが叶います。



「ツールこそ仕上がりに差をつける」との考えから、実用性の高いブラシが付属することもポイント。

眉弓骨に沿う角度を研究し傾斜約20度に設定した斜めカットブラシは、コシをもたせて手ブレしにくい描き心地を実現しています。



また、反対側のブラシは長めの毛足と適度な厚みにすることで、目周りの凹凸や鼻筋にふんわり影を仕込むのに適した設計に。



かじえりさん直伝の解説動画をチェックしながら使えば、「ラク美眉」が手に入りそう♪

◆発売・商品情報

ブランド名：Enamor（エナモル）

商品名：イージーニュアンスアイブロウパウダー

種類：全2種

容量：ー

価格：各2,420円（税込）※編集部調べ



発売中

最新アイブロウコスメでふんわり垢抜け眉に♡

いかがでしたか？今回は、ふんわり垢抜け眉が描けるおすすめアイブロウコスメ14選をご紹介しました。



自眉のように自然に描けるペンシルや、ふんわり明るい眉色にチェンジできる眉マスカラなど、今すぐアイブロウをアップデートできるコスメをお届けしました。



トレンド眉をつくるコツを押さえて、ぜひ垢抜け眉メイクに挑戦してみてください♪



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品のほかにも、様々な特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

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