ランチタイムの温かさを格上げする。機能美を追求した【ゾウジルシ】のスープジャーがAmazonで販売中！
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毎日の手入れが驚くほど楽になる。使い勝手を極めた【ゾウジルシ】のスープジャーがAmazonで販売中！
ランチに温かいスープや冷たいメニューを楽しみたい方に最適なアイテム。新構造のサーモリングにより高い保温・保冷力を実現した。パッキン一体型のシームレスせんで洗いやすく、すべてのパーツが食洗機に対応しているため、毎日清潔に使い続けられる。広口設計で中身の出し入れもスムーズな一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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新構造のサーモリングを採用しており、優れた保温・保冷力を発揮する。朝入れたスープや冷たいメニューを、お昼の時間まで最適な温度で楽しむことが可能だ。
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パッキンとせんが一体化したシームレス構造を採用。面倒なパッキンの取り外しや紛失の心配がなく、日々の洗浄が非常に簡単でストレスフリーな設計となっている。
本体だけでなく、ふたを含むすべてのパーツが食器洗い乾燥機に対応している。忙しい毎日でも手軽に衛生的な状態を保てるため、長く愛用できるのが魅力だ。
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開口部が約7cmと広いため、お玉を使ってスープを注ぎ入れる際もこぼれにくい。大きめ茶碗サイズで、具だくさんのメニューも快適に盛り付けられる。
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