マウス操作を劇的に効率化する次世代の入力デバイス。信頼の【アマゾンベーシック】ワイヤレスタッチパッドがAmazonで販売中！
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デスク周りをスマートに整理するならこれ。機能的な【アマゾンベーシック】ワイヤレスタッチパッドがAmazonで販売中！
Windows PCでの操作性を飛躍的に向上させるワイヤレスタッチパッドが登場。最大4本指までのマルチタッチジェスチャーに対応し、直感的な操作を実現する。2台のデバイスをBluetoothで切り替え可能なデュアルコントロール機能や、USB-C充電式のスリムな設計など、現代のワークスタイルに最適な一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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最大4本指まで対応したマルチタッチジェスチャー機能を搭載。左右のマウスボタンも内蔵されており、直感的でスムーズな操作性を実現している。
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Bluetooth接続により2台のデバイスを同時にペアリング可能。モード切替ボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられる高い利便性を備える。
厚みを抑えたスリムなデザインで、持ち運びにも適している。インジケーターライトを搭載し、動作状況が一目で確認できる機能的な設計だ。
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USB-C端子を採用した充電式リチウム電池を内蔵。電池交換の手間を省き、繰り返し使用できるため経済的で環境にも配慮した仕様となっている。
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