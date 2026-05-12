サッと使える軽量ボディで毎日のお掃除が快適に！【マキタ】の充電式クリーナーがAmazonで販売中！
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もう重い掃除機は不要！軽量＆パワフルな【マキタ】のコードレスクリーナーがAmazonで販売中！
マキタの充電式クリーナーは、吸込仕事率21ワットのパワフルな吸引力を実現する。約15分の連続使用が可能で、軽量ボディとコードレス設計により、手軽にどこでも掃除ができる。充電器も付属しているため、すぐに使い始められる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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約0.93キログラムの軽量ボディとコードレス設計で、どこでも手軽に掃除ができるさらに、約15分の連続使用時間を実現し、使いやすさを追求したモデルだ。
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パワフルな吸引力で、フロアやカーペットのゴミもしっかりと吸い取る性能を持つ。
使いたい時に素早くON/OFFできるトリガスイッチ式を採用し、バッテリ消費を低減する。ゴミ捨てはカプセル部をひねって外すだけの簡単設計で、手軽にメンテナンスが可能だ。
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パイプはロックボタンで確実に固定でき、取り外しも簡単だ。充電／バッテリ切れお知らせLEDランプ付きで、状態が一目でわかる。フロア/カーペットノズルと充電器も付属している。
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マキタの充電式クリーナーは、吸込仕事率21ワットのパワフルな吸引力を実現する。約15分の連続使用が可能で、軽量ボディとコードレス設計により、手軽にどこでも掃除ができる。充電器も付属しているため、すぐに使い始められる。
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