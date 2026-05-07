作り置きもそのまま食卓へ！耐熱ガラスで保存から温めまでこれ1つでOK、見た目もすっきり。【イワキ】保存容器セットをAmazonでゲットしよう！
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冷蔵庫も食卓もスマートに！におい移りしにくいガラス製で、毎日の保存が快適に。【イワキ】容器セットがAmazonで好評販売中！
ラップを使わず､フタをしたまま電子レンジで加熱して､そのままテーブルへ。積み重ね収納ができるので冷蔵庫でも活躍する耐熱ガラス保存容器セット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体は耐熱ガラス製なので､梅干やレモンのスライスなど酸や塩分の強い食品を入れても変色しない。カレーやケチャップ料理などの色や匂い移りもしない。
中身が見えるから使い忘れることもなく､上手に保存して手早くクッキング。フタをはずせばオーブンにも使用可能(フタはオーブン使用不可)。
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耐熱ガラス本体は、食洗機対応なので片付けもラクラク。フタは食洗機不可。
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