移動のストレスをゼロにする旅の相棒。機能性抜群な【ビーティーエム】のスーツケースがAmazonで販売中！
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スマートな旅を実現する多機能設計。旅慣れた人が選ぶ【ビーティーエム】のスーツケースがAmazonで販売中！
移動中の充電や荷物の出し入れに悩まない、旅を快適にする多機能スーツケース。フロントポケットやPC収納を備え、ビジネスから旅行まで幅広く対応する。カップホルダーやUSB Type-Cポートなど、現代のトラベラーが求める機能を凝縮した一台だ。サイズ展開も豊富で、あらゆる旅のスタイルにフィットする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フロントポケットを搭載しており、移動中でも荷物の出し入れがスムーズに行える。PC収納スペースも完備しているため、ビジネスシーンでの利用にも最適だ。
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本体にUSB Type-C充電口を装備している。移動中にスマートフォンなどのデバイスを充電できるため、バッテリー切れの心配をすることなく旅を楽しめる。
カップホルダーが付いており、飲み物を手元に置いて移動できる。空港や駅での待ち時間や移動中も、両手を塞がずに快適に過ごすことが可能だ。
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2泊3日の短期から長期滞在まで対応できるサイズバリエーションが魅力。用途に合わせて最適な大きさを選べるため、あらゆる旅行のニーズに応えてくれる。
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