旅先で自慢したくなる可愛さ。女性社員が開発した【ハント】のスーツケースが機能的でAmazonで販売中！
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移動も収納もスマートにこなす。女性の理想を詰め込んだ【ハント】のスーツケースが今すぐAmazonで販売中！
女性社員チームが「本当に欲しい」を追求して開発した、旅を彩るスーツケース。ヴィンテージトランクを思わせるクラシックなデザインと、細部までこだわった機能性が魅力だ。5〜7泊の旅行に最適な容量を備え、移動中のストレスを軽減する工夫が満載。旅先での時間をより素敵に、快適に過ごしたい女性に最適なアイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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背面のつまみをひねるだけで簡単にキャスターを固定できるストッパーを搭載。電車やバスの移動中、勝手に動く心配がなく、坂道での撮影時にも安心して使える。
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本体表面には傷が目立ちにくいマットなシボ加工を施し、ベルト風のレザーテープがアクセントに。落ち着いた色合いで、どんなスタイルにも馴染むデザインだ。
内装は本体カラーごとに異なるオリジナルテキスタイルを採用。開けるたびに気分が上がる華やかなデザインで、荷崩れ防止ベルトや便利なポケットも完備している。
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内装とお揃いのエコバッグが付属し、レザータグのフックに吊り下げて持ち運べる。TSAロック対応で海外旅行も安心の、旅を快適にする機能が詰まっている。
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