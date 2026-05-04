日常を冒険に変える相棒。機能美を追求した【カリマー】のデイパックが、毎日の移動を快適にする。Amazonで販売中！
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クラシックな佇まいに隠された高い実用性。愛用者続出の【カリマー】のデイパックが、あなたの日常を支える。Amazonで販売中！
シンプルでクラシックなルックスの中に、使いやすさを追求した機能を凝縮したモデル。豊富なポケットを備え、荷物の整理がしやすく、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する。機能性とデザイン性を両立させた、長く愛用できるデイパックである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フロント部分にはカラビナなどを装着できるデイジーチェーンを装備。アウトドアテイスト溢れるデザインのアクセントとして、個性を演出する。
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A4サイズがすっぽりと収まるメインコンパートメントを搭載。書類やノートPCなども余裕を持って収納でき、通勤や通学にも最適なサイズ感だ。
トレッキングポールを装着できるポールキャリアを装備。リュック本体にしっかりとフィットするため、本格的なハイキングにも対応できる。
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サイドにはボトルや折りたたみ傘を収納できるポケットを配置。必要な時に素早く取り出せる設計で、移動中の利便性を大きく向上させている。
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