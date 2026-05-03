旅先での荷物問題を即解決。軽量で持ち運びに便利な【ザ・ノース・フェイス】デイパックがAmazonで販売中！
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サブバッグの決定版。機能性と快適性を両立した【ザ・ノース・フェイス】デイパックがAmazonで販売中！
旅行やアウトドアのサブザックとして最適な、22リットル容量の軽量デイパック。40デニールのダブルリップストップナイロンを採用し、ポケッタブル仕様でコンパクトに持ち運べる。通気性の高いエアメッシュのショルダーハーネスが快適な背負い心地を実現し、長時間の移動でもストレスを感じさせない設計だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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わずか約200gという驚きの軽さを実現。ポケッタブル仕様のため、使わない時はコンパクトに収納でき、長期旅行のサブバッグとして荷物に忍ばせておくのに最適だ。
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通気性に優れたエアメッシュ素材をショルダーハーネスに採用。体にフィットしやすい立体的なパターンで成型されており、背負った際の快適性が追求されている。
両サイドのメッシュポケットやコンプレッションベルト、フロントのデイジーチェーンなど、小物の整理や連結に便利な機能が充実しており、利便性が非常に高い。
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トップにはキークリップ付きのファスナーポケットを装備。さらに収納式のウエストベルトも備えており、アクティブな動きにも対応できる実用的な設計となっている。
サブバッグの決定版。機能性と快適性を両立した【ザ・ノース・フェイス】デイパックがAmazonで販売中！
旅行やアウトドアのサブザックとして最適な、22リットル容量の軽量デイパック。40デニールのダブルリップストップナイロンを採用し、ポケッタブル仕様でコンパクトに持ち運べる。通気性の高いエアメッシュのショルダーハーネスが快適な背負い心地を実現し、長時間の移動でもストレスを感じさせない設計だ。
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わずか約200gという驚きの軽さを実現。ポケッタブル仕様のため、使わない時はコンパクトに収納でき、長期旅行のサブバッグとして荷物に忍ばせておくのに最適だ。
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