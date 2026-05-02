毎日の荷物をスマートに持ち運ぶ。機能美を追求した【アウトドアプロダクツ】のデイパックがAmazonで販売中！
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通勤通学の頼れる相棒。収納力と快適性を両立した【アウトドアプロダクツ】のリュックサックがAmazonで販売中！
充実した機能で支持される【アウトドアプロダクツ】から、メタル風ファスナーがアクセントのルミナスシリーズが登場。27Lの大容量メインルームはA4サイズも余裕で収納でき、通勤や通学に最適だ。背面にはメッシュ素材のパッドを採用し、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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27LのメインルームはA4サイズを楽々収納できる広さを確保。通勤や通学に必要な書類やノート類をまとめて持ち運べるため、荷物が多い日でも安心だ。
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フロントにはアクセスしやすいフラットポケットと、大きく開くコの字型ジッパーのポケットを配置。小物の整理整頓がしやすく、必要な時にすぐ取り出せる。
メインルーム内には吊りポケットや大型ポケットを完備。書類や小物を分けて収納できるため、バッグの中身が散らかるのを防ぎ、スマートな整理が可能だ。
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背面には芯材入りのメッシュ素材を採用。背中への負担を軽減し、通気性を高めることで、長時間背負っていても快適な使い心地をキープできる設計だ。
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