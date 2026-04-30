雨の日もジム通いもこれ一つで完結。タフな【アンダーアーマー】のバックパックがAmazonで販売中！
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圧倒的な収納力と耐久性を誇る【アンダーアーマー】のバックパックが、毎日の移動を快適にAmazonで販売中！
悪天候をものともしない撥水加工と、耐久性の高いターポリン素材を採用した大容量バックパック。合計40Lの収納力に加え、PCスリーブや取り外し可能なサックパックを搭載し、ジムから通勤・通学まであらゆるシーンで活躍する。背面のパッドが背負い心地をサポートし、長時間の移動でも快適さを維持する機能的な逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表面には耐久性に優れたターポリン素材を使用し、撥水加工のSTORMテクノロジーを搭載。雨や雪をはじき、悪天候下でも中身をドライに保つタフな設計が魅力だ。
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メインコンパートメントにはPC収納スペースを完備。さらに内側には取り外し可能なサックパックが付属しており、ジムの着替えやシューズを分けて収納できる。
背面のパッドが背中をしっかりサポートし、通気性と背負い心地を両立。ショルダーストラップにはカード収納スペースもあり、移動時の利便性が格段に向上する。
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上部やサイドのジップポケット、ボトル用サイドポケットなど小物収納が充実。大きなサイドジップにより、メインの荷物もスムーズに出し入れが可能だ。
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