一年中手放せない！どんな天気もこれ一本で安心【宮嶋】の晴雨兼用長傘がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
日差しも雨もこれ一本！UVカット率99%以上【宮嶋】高機能晴雨兼用長傘がAmazonで販売中！
この晴雨兼用長傘は、晴れの日も雨の日も快適に使える機能傘だ。UVカット率99%以上の加工が施され、黒コーディング仕様で日差しを強力にブロックする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
晴れの日も雨の日も快適に使える晴雨兼用仕様だ。UVカット加工が施されており、そのカット率は99%以上。強い日差しから肌をしっかり守る。
→【アイテム詳細を見る】
傘の内側は黒コーディング仕様となっている。これにより、地面からの照り返しを吸収し、まぶしさを軽減。より高い遮光効果を発揮する。
素材はポリエステル100％で、軽量かつ丈夫な作りが特徴だ。フレームにはグラスファイバーを採用しており、風に強く、長く愛用できる耐久性を持つ。
→【アイテム詳細を見る】
親骨サイズは55センチメートルと、日常使いにちょうど良い大きさだ。持ち運びやすく、広げた時も十分なカバー範囲を確保する。
日差しも雨もこれ一本！UVカット率99%以上【宮嶋】高機能晴雨兼用長傘がAmazonで販売中！
この晴雨兼用長傘は、晴れの日も雨の日も快適に使える機能傘だ。UVカット率99%以上の加工が施され、黒コーディング仕様で日差しを強力にブロックする。
→【アイテム詳細を見る】
晴れの日も雨の日も快適に使える晴雨兼用仕様だ。UVカット加工が施されており、そのカット率は99%以上。強い日差しから肌をしっかり守る。
→【アイテム詳細を見る】
傘の内側は黒コーディング仕様となっている。これにより、地面からの照り返しを吸収し、まぶしさを軽減。より高い遮光効果を発揮する。
素材はポリエステル100％で、軽量かつ丈夫な作りが特徴だ。フレームにはグラスファイバーを採用しており、風に強く、長く愛用できる耐久性を持つ。
→【アイテム詳細を見る】
親骨サイズは55センチメートルと、日常使いにちょうど良い大きさだ。持ち運びやすく、広げた時も十分なカバー範囲を確保する。