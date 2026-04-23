一人暮らしやセカンド冷蔵庫にぴったり！コンパクトながらしっかり冷える高性能に加え、静音設計で生活の邪魔をしない快適さが魅力。【ハイセンス】小型冷蔵庫がAmazonから登場！
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デザインも機能も妥協しない人に！高級感のあるステンレスドアと静音設計で、見た目も使い心地もワンランク上へ。【ハイセンス】小型冷蔵庫がAmazonから好評販売中！
省エネ基準達成率130％、コンパクトで静音設計約25デシベル。シンプルでスタイリッシュなコンパクト冷蔵庫。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクトなのに、たっぷり収納。食生活を豊かに、賢く冷凍ストック。省エネ基準達成率130％で消費電力が抑えられ、環境にもおサイフにも優しい。
静音設計約25デシベル。生活空間に置いても音が気にならないほど静か。
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スリム設計で、幅445×奥行470×高さ500ミリ。場所を取らないので、書斎や寝室に馴染む。
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