毎日を快適に！機能性とデザインを両立した【アウトトアプロダクツ】のリュックがAmazonで販売中！
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洗練されたデザインと収納力！【アウトトアプロダクツ】のデイパックでスマートな毎日をAmazonで販売中！
杢調ポリエステル生地に斜めZIPポケットがアクセントのデイパックだ。マチ付フロントポケットにはマルチ収納、両サイドポケットには500mlペットボトルが収まる。通勤通学にも最適な19L容量で、日常使いに活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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杢調ポリエステル生地と斜めジッパーが特徴的な流線形シルエット。洗練された印象を与え、カジュアルながらもスタイリッシュなデザインは、どんなファッションにも合わせやすい。
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19LのメインルームはA4ノートがゆとりをもって収まるサイズ感だ。フロントポケット内部のマルチ収納や内装背面側の吊りポケットなど、計8つのポケットで小物を整理しやすく、収納力は抜群である。
両サイドのオープンポケットにはペットボトルや折りたたみ傘を気軽に収納できる。斜めに配置されたジッパーのフロントポケットは、すぐに取り出したい小物類の収納に重宝し、使い勝手に優れる。
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1970年創業の【アウトトアプロダクツ】は、品質と耐久性を追求し、バリュープライスを実現してきた。60ヶ国以上で愛されるナショナルブランドが提供する、信頼と実績のアイテムだ。
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