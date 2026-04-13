見た目も使い心地も満点！座るたびに癒される♡【モリピロ】ちいかわ“うさぎ”のひんやりクッションがAmazonで好評販売中！
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お部屋に癒しをプラス♡まるっと可愛い【モリピロ】ちいかわ“うさぎ”のひんやりクッションをAmazonでチェックしよう！
創業70年を迎えた国内寝装品メーカー「モリシタ」のシートクッションシリーズ。表はふわふわ、裏はひんやり感触のもちもちシートクッション。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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大人用の椅子にもぴったり収まる直径約40センチ。低反発でお尻や腰をやさしくしっかり支える。
表面はマイクロファイバー生地でやさしい肌触り。
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裏面は別柄で、ひんやり冷たく感じる冷感素材のリバーシブル仕様。
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