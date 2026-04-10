「えー気持ち悪ーい！」周囲がドン引く義母と夫の“イチャイチャ”。親子なのにまるで恋人のような関係性とは？【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！さらに、近所へ引っ越したら、毎日のように家にやってくるようになり…。
――昨年はお孫さんたちと万博へ行かれたそうですが、春にいつも行くおでかけ先などがあれば、教えてください！
【かづ】住んでいるマンションの前が桜並木なんですね。毎年桜が咲く時期には、住宅地にもかかわらず写真を撮りに車で来る人までいるくらい。そして少し暖かくなると近くのショッピングモールの横にある公園に夫婦でピクニックに行きます。ショッピングモールでお弁当を買って(作らない笑)、公園のベンチで食べてから読書をしたりして過ごします。
夫は基本的に観光地に興味が無く、お土産屋さん巡りにも全く関心がありません。唯一出かけたがるのは銭湯なんです。ですので、夫とはスーパー銭湯や温泉に行くことが多いです。
――ご夫婦でピクニック、いいですね！ちなみに義父母とのおでかけの思い出はありますか？
【かづ】義母と車で出かける時は必ず義母は助手席なんです。もう彼氏とデートのようなはしゃぎっぷりで、「ここ行って！あそこ行って！それでね…」とそれはそれは大喜びでした。当時はまだチャイルドシートが義務化されていなかった頃ですから、一般的にと言うか普通は運転が夫なら助手席には妻が乗り、後部座席に義父母が乗って孫を抱くのが一般的でした。
当時ママ友たちにこの話をした際に、みんなから大層驚かれ「えー気持ち悪ーい！」とも言われたことも思い出します。ママ友たちからは「普通は助手席って嫁だよねー！」とも言われ、恐らく義母は私の後ろに乗ることはプライドが許さなかったんだと思います。目の前で息子と嫁のツーショットをずっと見ることになりますからね。「なんでこいつが前？息子の隣は私なのに！」っていうことだと思います。
――赤星さんは、春はどんなところへおでかけされますか？
【赤星】おでかけ大好きの出不精、という矛盾した性格です。コロナ以前は海外旅行にもよく行きましたが、ホテルでダラダラのんびりするのが好きです。コロナ後は旅行にもすっかり行かなくなりました。おしゃれな場所におしゃれをして行くのが好きでしたが、家でのゆるゆるのジャージ姿が楽すぎて、きちんとおしゃれをすることが面倒になってきたんです。
着物を着て出かけるのも大好きで、きちんと着付けて出かけるのも好きだし、ワンピースみたいに着る簡単着付けも好きです。でも、それよりゆるゆるジャージの魅力に負けてしまう今日この頃です。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！さらに、近所へ引っ越したら、毎日のように家にやってくるようになり…。
――昨年はお孫さんたちと万博へ行かれたそうですが、春にいつも行くおでかけ先などがあれば、教えてください！
【かづ】住んでいるマンションの前が桜並木なんですね。毎年桜が咲く時期には、住宅地にもかかわらず写真を撮りに車で来る人までいるくらい。そして少し暖かくなると近くのショッピングモールの横にある公園に夫婦でピクニックに行きます。ショッピングモールでお弁当を買って(作らない笑)、公園のベンチで食べてから読書をしたりして過ごします。
夫は基本的に観光地に興味が無く、お土産屋さん巡りにも全く関心がありません。唯一出かけたがるのは銭湯なんです。ですので、夫とはスーパー銭湯や温泉に行くことが多いです。
――ご夫婦でピクニック、いいですね！ちなみに義父母とのおでかけの思い出はありますか？
【かづ】義母と車で出かける時は必ず義母は助手席なんです。もう彼氏とデートのようなはしゃぎっぷりで、「ここ行って！あそこ行って！それでね…」とそれはそれは大喜びでした。当時はまだチャイルドシートが義務化されていなかった頃ですから、一般的にと言うか普通は運転が夫なら助手席には妻が乗り、後部座席に義父母が乗って孫を抱くのが一般的でした。
当時ママ友たちにこの話をした際に、みんなから大層驚かれ「えー気持ち悪ーい！」とも言われたことも思い出します。ママ友たちからは「普通は助手席って嫁だよねー！」とも言われ、恐らく義母は私の後ろに乗ることはプライドが許さなかったんだと思います。目の前で息子と嫁のツーショットをずっと見ることになりますからね。「なんでこいつが前？息子の隣は私なのに！」っていうことだと思います。
――赤星さんは、春はどんなところへおでかけされますか？
【赤星】おでかけ大好きの出不精、という矛盾した性格です。コロナ以前は海外旅行にもよく行きましたが、ホテルでダラダラのんびりするのが好きです。コロナ後は旅行にもすっかり行かなくなりました。おしゃれな場所におしゃれをして行くのが好きでしたが、家でのゆるゆるのジャージ姿が楽すぎて、きちんとおしゃれをすることが面倒になってきたんです。
着物を着て出かけるのも大好きで、きちんと着付けて出かけるのも好きだし、ワンピースみたいに着る簡単着付けも好きです。でも、それよりゆるゆるジャージの魅力に負けてしまう今日この頃です。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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