自宅で手軽に本格カプチーノを堪能！ボタンひとつで贅沢な一杯が楽しめる【デロンギ】全自動コーヒーマシンがAmazonで販売中！
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おうちでカフェ気分を満喫♪本格カプチーノが簡単に作れる【デロンギ】全自動コーヒーマシンがAmazonで購入できる！
ボタンを押すだけで挽きたて、淹れたての本格カフェメニューが楽しめるデロンギ全自動コーヒーマシン。全自動のカプチーノで、新たなコーヒー体験の始まりを。飲みたいメニューを選んでタッチするだけの簡単操作。豆量は3段階から選択して、お好みに調整も可能。
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定番コーヒーやカプチーノはもちろん、給湯でお茶メニューまで楽しめる！イタリアで愛される定番エスプレッソ、日本人好みの深蒸しコーヒー(カフェ・ジャポーネ)、人気ミルクメニューのカプチーノを搭載。給湯を活用してお茶メニューまで自在に。ミルクが最も甘くなる60〜65℃の抽出温度とミルクの泡の美味しい黄金比率を実現。カップとミルクコンテナをセットしてボタンを押すだけで、全自動で簡単にふわふわのカプチーノが出来上がる。
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1杯ずつ丁寧に豆から抽出。挽きたて、淹れたての本格コーヒーを好きな時に簡単にご自宅で堪能できる。
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