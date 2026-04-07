箱なしでスッキリ収納！やわらかな使い心地＆環境にも配慮した【エイチアンドエス】ソフトパックティッシュ24パックをAmazonで販売中♪今すぐ購入できる！
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場所を取らずにストックもラクラク♪やわらか質感が魅力の【エイチアンドエス】ティッシュがAmazonで販売中！
Amazonブランドのティッシュペーパー。植林木由来100%バージンパルプ使用。蛍光染料は不使用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フィルム包装なので、使い終わったパックは丸めて捨てられる。箱つぶしの手間もなく、ゴミ捨ても簡単。
フィルム包装のため水濡れにも強く洗面所やアウトドアにも。
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持ち運びにもスリムで便利な軽量フィルム包装。おでかけ時にバッグに入れて携帯しやすい。ペットのお散歩やドライブのお供などにもおすすめ。
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