深煎りのコクと無糖のキレがクセになる！ゴクゴク飲める【キリン】FIRE無糖600ml×24本がAmazonで買える！今すぐゲット♪
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まとめ買いでストックも安心！無糖で毎日飲める【キリン】FIRE600ml×24本がAmazonで販売中！
「キリン ファイア ワンデイ ブラック」は苦味と酸味を抑えたすっきりゴクゴク飲みやすい味わいのブラックコーヒー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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直火で仕上げたコーヒーの香ばしい香りが楽しめるアイスコーヒー。冷たくても常温になっても美味しい。
お得な大容量の600ミリリットルが特長。ファイア ワンデイシリーズは無糖ブラックタイプ・微糖タイプ・砂糖不使用タイプの3タイプ。
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1日中飲み飽きないから、オフィスやリモートワークの効率的なお仕事のお供、会議や眠気覚ましに。「キリン ファイア ワンデイ ラテ微糖」のラインアップも。
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