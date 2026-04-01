日本最大規模の食の発表会で決定！「新商品グランプリ2026年春夏」のグランプリは「リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック」
過去、「食べるラー油」や「塩麹」などトレンド食品を見出した日本最大規模の食の発表会「新商品グランプリ2026年春夏」で、エントリーした全93商品の中から各賞が決定。グランプリには「リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック」が選ばれた。
【写真】グランプリに選ばれた「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」
■新商品を紹介し、購買につなげる販促企画
日本アクセスが年に2回開催する展示会で、新商品を紹介し、購買につなげる販促企画
が「新商品グランプリ」。加工食品、飲料食品、冷蔵食品(洋日配、和日配)、冷凍食品、アイスの各部門にエントリーした商品を、一般消費者が試食し、味や価格はもちろん、利便性やトレンドなど、さまざまな観点から採点。各部門の賞と総合グランプリが決定する。今年は「パッケージ賞」や「ネーミング賞」も新設された。
今回、グランプリに選ばれたのは、理研ビタミンの「リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック」。加工食品部門の1位商品で、家庭では難しいエスニックの味わいを簡単に作れる新感覚のドレッシングという点が支持された。ドレッシングだが、野菜以外にも春雨や麺にかけても使えるのでこれからの季節に活躍してくれそうな1本だ。
飲料部門の1位になったのはキッコーマンソイフーズの「至福のごほうび 豆乳飲料白桃アールグレイ」。ジューシーな白桃とアールグレイの香りが重なる、ご褒美感ある豊かな味わいが評価された。
冷蔵食品の洋日配部門では、伊藤忠商事の「wellbeans ノンバターホワイト」が選ばれた。パッケージにあるように豆乳生まれのバタ―で、世界初の特許技術「USS製法」で濃厚なコクと軽やかさを両立させている。まろやかな味わいで、パンに塗って食べるのはもちろん、料理に使っても素材を引き立てる。コレステロールが97％オフなのもうれしい。
冷蔵食品の和日配部門では、新進の「国産刻み紅しょうが」が1位に。国産生姜を細く刻んだ紅しょうがをチューブに入れた商品。液切不要で、絞って使えるので、たこ焼きやお好み焼きを作るときはもちろん、卵焼きやチャーハンなどに入れるときもワンハンドで使える。麺類に添えたり、マヨネーズなどを混ぜて揚げ物のソースにしたり、さまざまなメニューに活用できる。
冷凍食品部門では、アヲハタの「くちどけフローズン 洋梨」が選ばれた。アヲハタの「くちどけフローズン」シリーズは2023年の発売スタートから、新しいフレーバーを販売してきたが、今回は洋梨が登場。独自技術の「やわらかフローズン製法」で、凍っているのに柔らかい食感が特徴。1日200グラムが望ましいとされるフルーツの摂取が難しいときに、手軽に楽しめるフローズンフルーツだ。
アイス部門では「明治 ブルガリアフローズンヨーグルトデザート 白桃」が選ばれた。なめらかでコクのあるヨーグルトベースアイスを、白桃果汁で包んだフローズンヨーグルトデザート。ヨーグルトと白桃の組み合わせが絶妙で、フルーティーな風味が上品で、さっぱりと食べられる。
トレンド賞の加工食品部門ではマイセンファインフードの「サクサクたんぱく」が受賞。大豆と玄米からできた新しいクルトンで、サラダやスープにトッピングすることで手軽にタンパク質が摂れる。サクサクとした食感が特徴で、そのままスナック感覚でも食べられる。
同じくトレンド賞の飲料部門で受賞したのはUCC上島珈琲の「UCC TOTONOU by BLACK 無糖 PET500ml」。コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”がコンセプト。コーヒー由来トリゴネリンがBMI高めの人の安静時のエネルギー消費の向上をサポート。機能性表示食品で、本機能として日本初のPETコーヒーだ。
「冷蔵食品(洋日配)」ではチチヤスの「凍らせて食べるチチヤスヨーグルト」が受賞。販売時は冷蔵だが、家庭で凍らせて食べるラムネ味のヨーグルト。暑い夏にヨーグルトをよりおいしく食べるために、凍らせてシャリシャリした食感を楽しめるように開発された。暑い夏のクールダウンにおすすめ。
「冷蔵食品(和日配)」では、シマダヤの「［流水麺］サラダパスタ つるりーに1食」。さっと水でほぐすだけという手軽さが人気の「流水麺」につるりとしたなめらかさが特徴のパスタが登場。カットした野菜とあわせ、お好みのドレッシングをかけるだけで手軽にサラダパスタが楽しめる。
「冷凍食品」で受賞したのは、ハインツ日本の「かけるだけ！洋食ライス シュクメルリ風チキンクリームライスの具」。シュクメルリは“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”と言われるジョージアの郷土料理。これをイメージし、ご飯に合う満足感ある味わいに仕上げている。
「アイス」では、2024年の発売時にSNSを中心に大きな話題となり、販売数量が予想をはるかに上回ったことから販売休止となった「トッピンぎゅ〜！」が受賞。「トッピングをたくさん食べたい」という子どものころの夢をかなえるアイスで、カラースプレーとチョコソースが詰まったあの味が、復活販売となった。
また、新設されたパッケージ賞にはアヲハタの「くちどけフローズン いちご」、ネーミング賞には昭和産業の「俺が好きなうすーくて、ちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」が選ばれた。
今回各部門で受賞した商品は、スーパーマーケットなどで手軽に買えるものばかり。新生活がスタートするタイミングにぜひ食卓で味わってみて。
※発売日は商品によって異なります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】グランプリに選ばれた「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」
■新商品を紹介し、購買につなげる販促企画
日本アクセスが年に2回開催する展示会で、新商品を紹介し、購買につなげる販促企画
今回、グランプリに選ばれたのは、理研ビタミンの「リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック」。加工食品部門の1位商品で、家庭では難しいエスニックの味わいを簡単に作れる新感覚のドレッシングという点が支持された。ドレッシングだが、野菜以外にも春雨や麺にかけても使えるのでこれからの季節に活躍してくれそうな1本だ。
飲料部門の1位になったのはキッコーマンソイフーズの「至福のごほうび 豆乳飲料白桃アールグレイ」。ジューシーな白桃とアールグレイの香りが重なる、ご褒美感ある豊かな味わいが評価された。
冷蔵食品の洋日配部門では、伊藤忠商事の「wellbeans ノンバターホワイト」が選ばれた。パッケージにあるように豆乳生まれのバタ―で、世界初の特許技術「USS製法」で濃厚なコクと軽やかさを両立させている。まろやかな味わいで、パンに塗って食べるのはもちろん、料理に使っても素材を引き立てる。コレステロールが97％オフなのもうれしい。
冷蔵食品の和日配部門では、新進の「国産刻み紅しょうが」が1位に。国産生姜を細く刻んだ紅しょうがをチューブに入れた商品。液切不要で、絞って使えるので、たこ焼きやお好み焼きを作るときはもちろん、卵焼きやチャーハンなどに入れるときもワンハンドで使える。麺類に添えたり、マヨネーズなどを混ぜて揚げ物のソースにしたり、さまざまなメニューに活用できる。
冷凍食品部門では、アヲハタの「くちどけフローズン 洋梨」が選ばれた。アヲハタの「くちどけフローズン」シリーズは2023年の発売スタートから、新しいフレーバーを販売してきたが、今回は洋梨が登場。独自技術の「やわらかフローズン製法」で、凍っているのに柔らかい食感が特徴。1日200グラムが望ましいとされるフルーツの摂取が難しいときに、手軽に楽しめるフローズンフルーツだ。
アイス部門では「明治 ブルガリアフローズンヨーグルトデザート 白桃」が選ばれた。なめらかでコクのあるヨーグルトベースアイスを、白桃果汁で包んだフローズンヨーグルトデザート。ヨーグルトと白桃の組み合わせが絶妙で、フルーティーな風味が上品で、さっぱりと食べられる。
トレンド賞の加工食品部門ではマイセンファインフードの「サクサクたんぱく」が受賞。大豆と玄米からできた新しいクルトンで、サラダやスープにトッピングすることで手軽にタンパク質が摂れる。サクサクとした食感が特徴で、そのままスナック感覚でも食べられる。
同じくトレンド賞の飲料部門で受賞したのはUCC上島珈琲の「UCC TOTONOU by BLACK 無糖 PET500ml」。コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”がコンセプト。コーヒー由来トリゴネリンがBMI高めの人の安静時のエネルギー消費の向上をサポート。機能性表示食品で、本機能として日本初のPETコーヒーだ。
「冷蔵食品(洋日配)」ではチチヤスの「凍らせて食べるチチヤスヨーグルト」が受賞。販売時は冷蔵だが、家庭で凍らせて食べるラムネ味のヨーグルト。暑い夏にヨーグルトをよりおいしく食べるために、凍らせてシャリシャリした食感を楽しめるように開発された。暑い夏のクールダウンにおすすめ。
「冷蔵食品(和日配)」では、シマダヤの「［流水麺］サラダパスタ つるりーに1食」。さっと水でほぐすだけという手軽さが人気の「流水麺」につるりとしたなめらかさが特徴のパスタが登場。カットした野菜とあわせ、お好みのドレッシングをかけるだけで手軽にサラダパスタが楽しめる。
「冷凍食品」で受賞したのは、ハインツ日本の「かけるだけ！洋食ライス シュクメルリ風チキンクリームライスの具」。シュクメルリは“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”と言われるジョージアの郷土料理。これをイメージし、ご飯に合う満足感ある味わいに仕上げている。
「アイス」では、2024年の発売時にSNSを中心に大きな話題となり、販売数量が予想をはるかに上回ったことから販売休止となった「トッピンぎゅ〜！」が受賞。「トッピングをたくさん食べたい」という子どものころの夢をかなえるアイスで、カラースプレーとチョコソースが詰まったあの味が、復活販売となった。
また、新設されたパッケージ賞にはアヲハタの「くちどけフローズン いちご」、ネーミング賞には昭和産業の「俺が好きなうすーくて、ちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」が選ばれた。
今回各部門で受賞した商品は、スーパーマーケットなどで手軽に買えるものばかり。新生活がスタートするタイミングにぜひ食卓で味わってみて。
※発売日は商品によって異なります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。