【ミニストップ】「カロリーメイト」や「リプトン紅茶ラテ」などの無料券が登場。24日開始の「1個買うと1個もらえる」まとめ。

ミニストップは、2026年3月24日から「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。

カロリーメイトの無料券も...！

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つあります。

1つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア クリーミーラテ（240ml）」です。1個購入すると、「リプトンCREAMY 紅茶ラテ」または「ジャスミンミルクティー（各240ml）」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、大塚製薬「カロリーメイトゼリー」のヨーグルト味、アップル味、グレープフルーツ味（各215g）。1本購入すると、大塚製薬「カロリーメイトブロック（2本入り）」のフルーツ味、チーズ味、チョコレート味、バニラ味、メープル味（各40g）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は、3月24日から4月6日まで。

3つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス 贅沢ミルクティー（600ml）」。

1本購入すると、サントリー「クラフトボス チャイラテ（600ml）」1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は3月31日から4月13日まで。

※画像は公式サイトより。