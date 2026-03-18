「顔が疲れて見える…」を解消。大人肌に血色と多幸感を仕込む“￥2,000以下の春チーク”３選
若いころはノーチークでもメイクが成立していたのに、年齢を重ねるにつれて「なんだか顔が疲れて見える」と感じることはありませんか？大人世代は頬のボリューム感が変化したり、くすみが出やすくなったりするため、血色が足りないだけで印象が沈んで見えてしまうことも。そんなときこそ取り入れたいのが「チーク」です。そこで今回は、春の新作から￥2,000以下で手に入る優秀チークをピックアップ。大人の肌を自然に明るく見せてくれるアイテムを紹介します。
ヘルシーなツヤ血色を叶える「＆be」限定チェリーピンク
ヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースする人気ブランド「＆be」から、ナチュラルな血色感を演出できる「クリームチーク」の春らしい限定カラー“チェリーピンク”が登場。頬にのせるだけで内側からにじむような血色感を引き出してくれます。
▲＆be「クリームチーク」 限定新色チェリーピンク ￥1,650（税込）
発色が強すぎない上品なツヤ感なので、肌になじみやすくメイクが自然に仕上がるのが魅力。スクワランなど５種のボタニカル保湿成分が配合されているため、乾燥しやすい季節でも頬にしっとりとしたツヤを与えてくれます。頬だけでなく、いつものリップの上から軽く重ねることで、うるおい感のある口元を演出する使い方もおすすめです。
テクニック不要で立体感を演出する「ファンケル」の２色チーク
チークメイクは難しそう、と感じている人におすすめしたいのが、ファンケルから発売された2色セットのチークパレット「ニュアンス コントラストチークカラー」。２色を重ねることで自然な立体感と血色を演出できる設計になっています。
▲ファンケル 「ニュアンス コントラストチークカラー」 全３色（写真は11 メロウピンク） ￥1,980（税込）
写真の“11 メロウピンク”は、肌なじみの良いピンクカラーと、ゴールド＆ピンクパールを配合したツヤカラーの組み合わせ。２色を混ぜることで柔らかな血色感と自然なツヤが生まれ、表情を明るく見せてくれます。なめらかなパウダーには美容保湿成分も配合されており、乾燥しやすい頬にもなじみやすく、時間が経ってもくすみにくい点も魅力です。
ふんわり透明感を演出する「ネーミング」のパウダーチーク
ナチュラルな発色と透明感のある仕上がりで人気の韓国メイクブランド・ネーミングの「フラッフィーパウダーブラッシュ」。軽やかなパウダーが均一に広がり、肌に自然な血色感をプラスしてくれます。
▲ネーミング「フラッフィーパウダーブラッシュ」 （写真は02 HALO） ￥1,650（税込）
写真の“02 HALO”は、落ち着いた印象のローズピンク。くすみやすい大人肌にもなじみやすく、頬に自然な血色感を与えてくれます。さらさらのパウダーは毛穴をぼかし、肌をなめらかに見せる効果も期待できるのも魅力。さらに上からハイライトを重ねれば、透明感のあるツヤ肌に仕上がります。
チークは単に色を足すだけでなく、大人肌の印象を明るく見せる重要なメイクアイテム。今回紹介したアイテムはどれも肌になじみやすく、自然な血色感を引き出してくれるものばかりです。春のメイクはチークでほんのり血色とツヤを仕込んで、いきいきとした多幸感のある表情を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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