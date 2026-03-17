「おじさんと1時間ご飯を食べるだけで1万円」親の知らない間に足を踏み入れる恐怖、女子高生のリアルな“パパ活事情”にゾッ…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「1時間ご飯を食べるだけで1万円。めっちゃ稼げるよ」中学時代の旧友からパパ活を勧められ、安易に足を踏み入れてしまう高校生の千紘。ある日、警察からの電話で娘のパパ活を知る母親。「もし自分の娘がパパ活をしていたら？」をテーマに、グラハム子(@gura_hamuco)さんが自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いた漫画『娘がパパ活していました』が反響を呼んでいる。
■「バイトはコスパが悪い」とパパ活を勧められ
郊外から渋谷の私立女子高に進学した15歳の千紘は、周囲についていくためファミレスでバイトを始める。しかし、中学時代の友人に「バイトはコスパが悪い」とパパ活を勧められ、学校の2〜3割がやっているという言葉と高額な見返りに心が揺れ動く。本作は編集者からの依頼で制作され、女の子の心の成長を描きたいと考えていた著者が快諾して生まれた。制作にあたり現役女子高生に取材をしたところ、昔の援助交際に比べてパパ活はスマホやSNSの存在によりずっと身近なものになっていると痛感したそうだ。
「ご飯を食べるだけ」という気軽な気持ちで始めるパパ活だが、現実は決して甘くない。男性のほぼすべてがそれ以上のことを求めており、ご飯は最初の入り口にすぎないのだ。著者は、無知ゆえに「なんか嫌だな」「怖いな」と感じる違和感を絶対に無視せず、まずは距離を置いてほしいと若い世代へ切実に警鐘を鳴らす。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
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