「危険な犬」は怖くて怯えていただけだった…保護した犬は想像以上にちょろかった！撫でて気づいた犬の本当の姿に反響【作者に訊いた】

「危険な犬」は怖くて怯えていただけだった…保護した犬は想像以上にちょろかった！撫でて気づいた犬の本当の姿に反響【作者に訊いた】