東京ディズニーランド、すでに″ヴァネパル″の世界に染まってるビッグサイズの「パルパルーザ・パルフェ」は要チェック！《編集部レポ》

東京ディズニーランドは、2026年4月9日から6月30日までの期間、"仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる"をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。

イベント開催に先駆けて、3月9日からスペシャルメニューと一部のスペシャルグッズの販売が始まっています。また、パーク内のデコレーションにも注目したいところです。

今回は、3月9日から楽しめるイベントの見どころを紹介していきます。

どのお菓子を入れるか迷っちゃう！

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマにした、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界が広がっている東京ディズニーランド。

スウィーツを楽しめるスペシャルメニューも数多く登場しています。

パルパルーザ・パルフェ

●自分だけのオリジナルスウィーツセットを作る「パルパルーザ・パルフェ」

パルフェをイメージしたパフェカップやポーチに好きなお菓子を詰めて、自分だけのオリジナルスウィーツセットが作れます。

3月13日現在発表されているのは、6月30日まで購入できるデザインと、4月30日ごろまで購入できるデザイン。それぞれパフェカップとポーチがあります。

4月30日頃までは、グミやチョコレートクランチ、クッキー、おせんべいの12種類のなかから10個選べます。

好きなお菓子をたっぷり詰めるのも良し、様々なお菓子をバランス良く入れるのも良し。可愛いデザインのお菓子で、どれを詰めるか悩んでしまいそう。

パフェカップは2600円、ポーチは2200円。

ワールドバザールにあるペイストリーパレスで販売中です。

●ベース・ソース・トッピングが選べる「パルパルーザ・パルフェ」

べース・ソース・トッピングのなかから好きな味をひとつずつ選んで、お気に入りの組み合わせが楽しめる「パルパルーザ・パルフェ」。全部で12通りの組み合わせがあります。

・ベース...ピーチ＆ベリーゼリー／マンゴー＆ブルーゼリー

・ソース...ラズベリー／トロピカルフルーツ／チョコレートシロップ

・トッピング...カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケット

おすすめの組み合わせは以下の2パターン。

・マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー

・ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット

記者は、公式サイトで公開されているおすすめの組み合わせを食べてみました。

「マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー」のパターンは、マンゴー果肉がごろっと入っていて爽やかな味わいで暑い日にもぴったり。一方の「ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット」は、ピーチ果肉と甘酸っぱい味わいにザクザク食感のビスケットがマッチしていました。

価格は1個1100円です。

プラス1000円で、ミッキーマウスやヴァネロペたちが描かれたスーベニアカップを付けることができます。

なお、対象のメニュー1つに対してスーベニアを1つ付けられます。単品では購入できません。

ワールドバザールのアイスクリームコーンで販売中です。

まだまだ注目のアイスも！

カラフルマーブルアイス（ストロベリー、バニラ、ソーダ）

ソーダフレーバーのマーブルアイスには、ブルーのチョコがトッピングされています。ブルーのチョコは、口に含むとパチパチ弾けるので、これから暑くなる季節にぴったり。

記者はコーンを選びましたが、カップも選択可能です。

価格は450円。ワールドバザールのアイスクリームコーンで販売しています。

牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）

見た目はアイスのようですが、味わいはしっかりとお食事メニューの「牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）」。コーンの中には、ガツンとした味わいの牛カルビ、なめらかなマッシュポテトが入っています。

小腹が空いたときのちょっとした休憩や食べ歩きにもぴったりのメニューです。

価格は750円。アドベンチャーランドのザ・ガゼーボで購入できます。

パークの中やグッズもスウィーツな世界観に

今年はラルフもいる！パーク内のデコレーション

ワールドバザール周辺やシンデレラ城前のプラザ周辺、エントランス周辺では、イベント開始前からすでにポップでスウィーツな世界観が広がっています。

今年は、ワールドバザールにあるフォトロケーション付近にラルフが新たに加わりました。

また、"ミッキー花壇"の部分は、キャンディーをイメージしたデザインになっていますよ。

グッズは2回に分けて販売

「ディズニー・パルパルーザ"ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド"」のスペシャルグッズは、3月9日と4月8日の2回に分けて販売します。

3月9日からは、パーカー、カチューシャ、くっつきぬいぐるみ、ネックポーチなど、よりパークを楽しめるグッズを中心とした12種類が登場しています。

そして、4月8日からは、別デザインのカチューシャ、キャップ、ぬいぐるみ、ヘアピンセット、チャームセット、マシュマロ、クッキー、コーンスナックなど30種類が登場。パークをより楽しむのにぴったりなグッズのほか、家族や友人とシェアしたくなるグッズも登場します。

3月9日から手に入るグッズで、記者が注目したのはパーカーとくっつきぬいぐるみ。

ヴァネロペの衣装を彷彿とさせるビッグシルエットのパーカーは、フロントポケット部分にヴァネロペがデザインされています。厚みのあるパーカーは、まだまだ肌寒い春先のパーク内で大活躍すること間違いなし。

くっつきぬいぐるみは、ヴァネロペの手の部分が服などに挟んで留められるクリップのような形状になっています。パーカーにくっつけたり、付属のボールチェーンでバッグにつけたりできます。

パーク内で思いっきり楽しむのにぴったりのグッズです。価格は、パーカー6000円、くっつきぬいぐるみ2200円。

3月9日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。

詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認してください。

商品およびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。

（C）Disney

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ