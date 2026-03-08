ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

乾燥シーズンの必需品！【シャープ】プラズマクラスター7000は加湿×空気清浄の頼れる1台♪Amazon限定で登場！

新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！

今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！

Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。

開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。

基本性能と薄型デザインを両立、空気清浄機エントリーモデルが登場。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載している。

遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じん。

0.3マイクロメートルの粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルター。10,000個の微小な粒子を吸い込み3個しか通さない、10年間交換不要の高性能フィルター。

乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現。最大加湿量は500mL/ｈ。※加湿「強」運転時