【梅田】ハーゲンダッツと夢の共演♡ホテル阪急インターナショナル「- Blooming Strawberry -」実食レポ

春限定のいちごフェアがスタート。大阪・梅田のホテル阪急インターナショナルにご招待して頂きハーゲンダッツ とコラボした「- Blooming Strawberry -」を取材させて頂きました。今回は、 ティーラウンジ「パルテール」にてストロベリーパフェと、 バー「ケレス」にてストロベリーのカクテルを実際に体験してきました。素敵な空間でイチゴとハーゲンダッツの組み合わせはスイーツ好きの女性にはたまりません。

まずは華やかに♡ストロベリーパフェ

価格：3月1日～3月31日・2,600円／4月1日～5月31日・2,800円（税・サービス料込）

会場は2階ティーラウンジ「パルテール」。グラスいっぱいに広がるいちごの断面。上にはハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム。見た瞬間、思わず笑顔になるビジュアルです。

いちごの甘酸っぱさと、濃厚でなめらかなアイスのコク。間に忍ばせたクランチの食感がアクセントになり、ジュレも入っていて重くなく最後まで飽きません。

断面がとにかく美しい。下層にはいちごソースが入り、食べ進めるごとに味が変化します。“ホテルクオリティの王道パフェ”という完成度。

優雅な空間で楽しむティータイム

大きな窓から光が差し込む開放的な空間。ゆったりしたソファ席で、落ち着いた時間を過ごせます。女子会にもデートにもおすすめ。

価格・提供時間

こちらが入口。こちらは朝9:00から営業しているお店なので、モーニング利用も可能です。

提供時間：11:00～19:00（L.O.）

夜は大人のストロベリーカクテル

続いては同じく2階のバー「バー ケレス」17:30～22:30（L.O.）。落ち着いた雰囲気が魅力的な、大人の空間のバーです。

価格：3月1日～3月31日・2,000円／4月1日～5月31日・2,100円（税・サービス料込）

ストロベリークラウドにはストロベリーリキュール「LEJAY」とイタリアのリキュール「ITALICUS」を使用。香りに奥行きが出る理由がここにあります。

丸くしたハーゲンダッツのアイスクリームがいくつも入っていて混ぜるとグラスの上にはふわっと泡。時間とともに溶けていく様子も美しい。

色もストロベリー色と白のコントラスト。濃厚なのに後味は軽やか。甘すぎず、大人のデザートカクテルという印象です。※ノンアルコール対応も可能。

ホテル阪急インターナショナル

大阪市北区茶屋町19-19 /阪急「大阪梅田駅」茶屋町口より徒歩約3分

まとめ

昼は華やかパフェ。夜はエレガントなデザートカクテル。同じ“ハーゲンダッツ ストロベリー”でも、楽しみ方がまったく違います。

春の梅田で、少し贅沢ないちご時間を。期間限定で5月までなのでお早めに。