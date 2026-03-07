折りたためてスーツケースにすっきり！海外でも使える【ミヨシ】電圧切替式電気ケトルがAmazonで好評販売中♪
折りたためてスーツケースにすっきり！【ミヨシ】電圧切替式電気ケトルがAmazonで好評販売中♪
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
シリコン部を折りたたみできるためコンパクトに収納が可能。収納時は使用時の約2/3に折りたためる。電圧切替式(手動)のため海外でも使用可能。 ※電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合あり。
使いやすいミニサイズ。カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズ。一人使いにも便利なサイズだ。【500mlの目安】コーヒーなら：約2〜3杯分、味噌汁やスープなら：約2〜3杯分、カップ麺なら：約1〜2杯分、育児ミルクなら：約2〜4杯分
収納時は使用時の約2／3に！シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できる。収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能。
フタがワンプッシュで開く。ボタンを押すとフタが開くため、ケトルへの給水時に片手がふさがっていても使いやすい。
