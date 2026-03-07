屋根裏にワクワクのひみつ空間！夢が広がるシルバニアの豪華ハウス【エポック】『赤い屋根の大きなお家 デラックスセット -屋根裏はひみつのお部屋-』がAmazon限定で登場！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
Amazon限定のセットが登場！赤い屋根の大きなお家と、オリジナルカラーの家具、特別な洋服を着たハスキーの女の子、ハスキーの赤ちゃん(はいはい)、ショコラウサギの赤ちゃん(おすわり)のセット。お家の屋根裏部屋には、はしごが飛び出すしかけつき！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
開いて遊べる大きなお家。お家にはあかりが灯るランプがついている。お部屋や屋根を取り外して、お家の形を組み変えて楽しめる。
屋根裏部屋をつくると3階建ての大きなお家に。家具やお人形をたくさん並べて楽しく遊ぶことができる。屋根裏部屋は赤ちゃんたちのひみつのお部屋。お手紙が入る、ポストが付き。別売りの家具やお人形と一緒に遊ぶともっとごっこ遊びを楽しめる♪
