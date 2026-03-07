ここまで任せられる時代に。掃除・洗浄・乾燥を一台で完結【ユーリカ】「J15 PRO ULTRA」高性能ロボット掃除機がAmazonに登場！
掃除・洗浄・乾燥を一台で完結【ユーリカ】「J15 PRO ULTRA」高性能ロボット掃除機がAmazonに登場！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
頑固な汚れを識別したら、一回掃除した後、ステーションに戻り、熱水でモップを洗ってからもう一度汚れを除去。また、濡れた汚れの場合、汚水をダストボックスに吸い込まないように、ローラーブラシを上げて、モップで拭く事を優先する。フラッグシップのAI技術が魅力の商品。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
多機能ベース ステーションにより、ロボットのメンテナンスのほとんどが自動で行われる。自動給水、汚水の収集、集塵、モップ洗浄、モップ乾燥、バッテリー充電、トレイ洗浄、トレイ汚れ除去が組み合わさり、これまで以上にハンズフリーの清掃パフォーマンスを実現。
驚きの吸引力で、ご自宅をより徹底的にきれいにする。従来のプラスチック製ファンよりも熱伝導性に優れたアルミニウム製の独自開発ファン構造により、放熱性が向上し、モーターのパワーが最大限に発揮される。この設計により、最大 16,200 Pa の吸引力を実現。隙間を徹底的に掃除したり、カーペットを徹底的に掃除機で掃除したりして、家庭ゴミの除去率は 99% 。
Eureka が初めて独自に開発したモップ伸縮技術 ScrubExtend が搭載されており、壁の角、テーブルの脚に遭遇すると、モップが外側に伸びて、極限の「隙間ゼロ」端まで掃除を実現。伸縮する時も床に7N加圧し、キレイに拭く。また、カーペットを検知すると、濡らさないようにモップが自動的に上がる。
