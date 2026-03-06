ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺の支えで妻はホワイト企業で働けてるんだ」妻に搾取されてると主… 「俺の支えで妻はホワイト企業で働けてるんだ」妻に搾取されてると主張する夫…その反動で家族を裏切っていいの!? 「俺の支えで妻はホワイト企業で働けてるんだ」妻に搾取されてると主張する夫…その反動で家族を裏切っていいの!? 2026年3月6日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 100歩ゆずって夫側の言い分も分からなくはないけれど、だからといって外で彼女を作ってよいかと言われると絶対に違う…。同僚にも「俺が犠牲になっている」と主張しているのを見ると、被害者意識が高そう…！妻に真実が伝わる日が来たらどうなるのでしょう。＞＞【まんが】搾取され夫が家庭を裏切った理由(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】搾取され夫が家庭を裏切った理由 PTAの特権に大満足！ 娘からは予想外の反応が…!?【私はモンペじゃありません Vol.17】 義母と期間限定の同居生活スタート！ 最初はちゃん付けだったのに急に態度が変わって…【同居したら呼び捨て義母 Vol.1】