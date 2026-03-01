ペットにも、家族にもやさしい。コンパクトに高性能！【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
小さな空間を、静かにきれいに。そばに置きたいプラズマクラスター【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、身のまわりの空気を手軽に整えられるコンパクト空気清浄機だ。360度下吸い込みを可能にする円柱構造を採用し、集じんと脱臭をひとつにまとめた一体型フィルターで空気の汚れをしっかりキャッチする。全周の吹き出し口からはプラズマクラスターイオンを放出し、小空間でも効率よく空気を浄化してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ペットの排泄物臭や体臭にも対応し、玄関やキッチン、寝室、子ども部屋、ペットケージの横など、空気の汚れが気になりやすい場所に置きやすいサイズ感が魅力だ。普段のお手入れは月に1回程度、吸い込み口やプレフィルターのホコリを掃除機で吸い取るだけと手軽に続けられる。
→【アイテム詳細を見る】
ナイトライトボタンを押せば柔らかな光が灯り、就寝時のサブライトとしても使える。操作ボタンとランプは天面にまとめられ、シンプルで直感的に扱えるデザインに仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
小さくても頼りになり、置く場所を選ばず、身のまわりの空気をそっと整えてくれる一台だ。
小さな空間を、静かにきれいに。そばに置きたいプラズマクラスター【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、身のまわりの空気を手軽に整えられるコンパクト空気清浄機だ。360度下吸い込みを可能にする円柱構造を採用し、集じんと脱臭をひとつにまとめた一体型フィルターで空気の汚れをしっかりキャッチする。全周の吹き出し口からはプラズマクラスターイオンを放出し、小空間でも効率よく空気を浄化してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
ペットの排泄物臭や体臭にも対応し、玄関やキッチン、寝室、子ども部屋、ペットケージの横など、空気の汚れが気になりやすい場所に置きやすいサイズ感が魅力だ。普段のお手入れは月に1回程度、吸い込み口やプレフィルターのホコリを掃除機で吸い取るだけと手軽に続けられる。
→【アイテム詳細を見る】
ナイトライトボタンを押せば柔らかな光が灯り、就寝時のサブライトとしても使える。操作ボタンとランプは天面にまとめられ、シンプルで直感的に扱えるデザインに仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
小さくても頼りになり、置く場所を選ばず、身のまわりの空気をそっと整えてくれる一台だ。