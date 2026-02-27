いちご好き、集まれ。ニラックスブッフェに国産いちご食べ放題の特別コースが登場、各日数量限定で提供

ニラックスは2月26日〜4月8日、全国の38店舗にて国産いちごの食べ放題が楽しめる特別コースを、各日数量限定で提供します。

■国産いちごを使ってスイーツのアレンジも

提供するのは、「ニラックスブッフェ」にて国産いちごが時間無制限で食べ放題となるコースです。

ブッフェでは、「サラダ」や「デリ」、トッピングなどでカスタマイズできる「ラーメン」などの麺類のほか、セルフメイクで楽しめる「スイーツ」も楽しめます。

国産いちごは、クレープやクロッフル、ソフトクリームなどとの組み合わせによるアレンジも楽しめます。

当日分の提供数に達し次第、その日の販売は終了となります。

■コース概要

コース名：いちご食べ放題コース

実施期間：2026年2月26日〜4月8日

実施店舗：

グランブッフェ イオンモール盛岡南、グランブッフェ イオンモール名取、グランブッフェ イオンモール秋田、ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原、ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間、ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷、ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田、ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY、グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン、ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉、ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛、グランブッフェ ららぽーと 豊洲、ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク、ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名、グランブッフェ アリオ橋本、ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜、ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ、ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡、エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ、ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター、グランブッフェ イオンモール高岡、THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和、ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和、ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター、エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷、ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田、グランブッフェ イオンモール東浦、ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ、ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地、ブッフェ フォールームス あべのキューズモール、ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳、ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北、グランブッフェ イオンモール伊丹、ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ、ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中、グランブッフェ イオンモール筑紫野、ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本、グランブッフェ イオンモール鹿児島

（フォルサ）