【号泣】「もう消えてしまいたい」18歳の女子大生を救ったのは、亡き娘の“やりたいことリスト”を叶え続ける60歳の親友だった【作者に聞く】
「ここから消えてしまいたい」
18歳の大学生、光(ひかり)の口癖は、単なる愚痴ではなく切実な本心だった。どんよりとした空気が漂う大学の1限目、そんな彼女の隣に座るのは、60歳の親友・月子(つきこ)だ。
さてよ(@sateyo)さんが描く創作漫画『死にたい女子大生が60歳の親友と大学生活を楽しんで死ぬ話』は、親子ほど年の離れた二人の奇妙で温かい交流を描き、X(旧Twitter)で大きな反響を呼んだ。
光と月子は正反対の性格だ。早朝の通学に「死にたい」とこぼす光に対し、月子は「紫外線が強くなる前に通学できてラッキーよ」と笑い飛ばす。
月子がこれほどまでにポジティブに今を生きるのには、ある理由があった。彼女は8年前に娘を亡くしており、娘が遺したノート「やりたいことリスト」の内容を一つずつ実践していたのだ。
そこには「大地を感じる」「黒い食べものだけで1週間過ごす」といった、奇想天外な願いが並ぶ。光は、月子の突拍子もない行動に振り回されながらも、いつの間にか「やりたいこと」を一緒に探すようになっていた。
■「1人ではできないことも、二人なら」――七色の髪で笑い合う、救いの日常
「髪を七色に染める」。リストに書かれた難題に、2人は勇気を出して挑む。鏡に映った派手な自分の姿を見て、光は「今死んだら七色の幽霊になれる！」と喜び、月子も「近所の人が卒倒するかもね」と悪戯っぽく笑う。
1人では殻に閉じこもってしまったはずの光が、月子という「異分子」と過ごすことで、少しずつ世界との接点を取り戻していく。作者のさてよさんは、制作のきっかけをこう語る。
「私自身がネガティブな性格なので、『ポジティブで、かつ歳の離れた友人がいたらいいな』と思ったのがきっかけです。何気ない日常も、視点を変えるだけで別のおもしろさが生まれることを楽しんでもらえたらうれしいです」
■日常を「少し違う角度」で見つめる、さてよワールドの魅力
これまでにも、曜日を擬人化した『曜日ちゃん』や、長針と短針の恋物語を描いた『時計の恋愛劇場』など、独創的な着眼点で作品を発表してきたさてよさん。食生活も「味が薄いほど好き」という、シンプルかつ独特な感性の持ち主だ。
「商業漫画家としてデビューし、本屋に自分の本が並ぶのを見ることが夢」と語るさてよさん。現在、過去のエッセイをまとめた無料の電子書籍をKindleで出版しており、その鋭くも優しい視点に多くの読者が癒やされている。
月子が抱える「喪失」と、光が抱える「絶望」。2人がリストをすべて埋めたとき、その先に待っているのは…？2人の歩みを、最後まで見守りたい。
取材協力：さてよ(@sateyo)
