仕事ができない社員と、家事ができない社長…？お互いの“見かけによらない”弱点を補い合うおじさん2人の秘密【作者に聞く】
キリッとした容姿、仕事ができそうなオーラ。しかし、その実態はメールの誤字脱字が日常茶飯事の超ド級ポンコツ――。道雪葵(@michiyukiaporo)さんが描く『クールなふたりは見かけによらない』が、「ギャグセンスが最高」「癒やされる」とSNSで話題を呼んでいる。
取引先への挨拶を「多田野どす」とはんなり間違え、謝罪しようとすれば緊張で「ドゥッドゥイじょブッ」とバイクのような口調になる主人公・多田野。周囲から「仕事できないよね〜」と囁かれる彼が、自らの居場所を見つけるまでの(？)奮闘を描いた本作について、作者の道雪さんに制作の裏側を聞いた。
多田野くんのミスは、単なる「うっかり」ではない。道雪さんは、彼のキャラクター設定に独自のこだわりを持っている。
「多田野くんは、責任感から来るプレッシャーに極端に弱いんです。実は運動神経抜群で、学生時代の陸上など個人競技は得意だったのですが、チームプレーが必要な団体競技になるとプレッシャーで途端にポンコツ化してしまう。そういった過去の設定も含め、一貫性を持たせるようにしています」
一方、そんな彼に「君は何もしなくていい」と冷たく言い放つ「氷の帝王」こと氷鷹社長。しかし、彼もまた「見かけによらない」一面を抱えていた。
■「氷の帝王」の正体は…家事偏差値ゼロのダメ人間!?
社長にコーヒーをぶちまけ、クビを覚悟して落ち込む多田野くん。そんな彼がスーパーで目撃したのは、仕事以外のすべてが壊滅的な社長の姿だった。
「社長は多田野くんと真逆で、『気が緩むとダメ人間』なんです。仕事ばかりしてきた世間知らずでもあり、パンケーキ屋などの日常的な場所でもポンコツをやらかします。そんな正反対の二人が、互いの『見かけによらない部分』を補い合っていくのがこの物語の核です」
■『銀魂』『ジャガー』……名作コメディの血を引く、研ぎ澄まされたワードセンス
読者から「言葉のセンスに脱帽」と称賛されるキレのあるツッコミ。そのルーツは、道雪さんが子どもの頃から愛読してきた名作ギャグ漫画たちにある。
「『魔法陣グルグル』や『銀魂』『ピューと吹く！ジャガー』など、好きな漫画はキリがないほど影響を受けています。ただ、あまりにボケとツッコミが激しい作品ばかり読んできたので、自分の漫画もツッコミが激しくなりすぎてしまうのが最近の悩みどころですね(笑)」
取材協力：道雪葵(@michiyukiaporo)
