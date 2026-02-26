はじめての美容医療、クリニック選びや受診前に確認しておくこととは

エステ＆スパ、美容医療、マッサージ、骨格矯正…。プロの手を借りてキレイになる方法はいろいろあるけれど、なかでも少しハードルが高いのが美容医療。はじめての美容医療で押さえておきたい基本について解説。

一番知りたい、美容医療の基本のキ

普段のホームケアでは追いつかない悩みを解消してくれるのが、美容クリニックでの施術。

「興味はあるけれどハードルが高そう」と踏み出せないでいる初心者に向けて、つちやファミリークリニック 浅草院院長で皮膚科専門医の土屋佳奈先生に、気になることを伺いました。

教えてくれた先生

土屋佳奈

つちやファミリークリニック 浅草院院長。東京医科大学卒業後、東京女子医科大学皮膚科に入局。JR 東京総合病院、つちやファミリークリニック副院長などを経て現職。著書に『美容皮膚科医が試してわかった！美肌・新常識33』（小学館）。Instagramは@dr.kana_tsuchiya

「美容医療の需要は、ここ数年で高まりましたね。以前はモデルさんなど一部の人のものというイメージでしたが、今は年齢や性別、職業を問わず、幅広い方が取り入れている印象です。施術の値段が以前より下がってきたこともあり、美容医療への心理的なハードルは確実に下がってきていると思います」

美容医療を取り入れるときに気をつけることは？

「若いうちから糸を入れるなど、強い治療をやりすぎると、将来的に悪影響が出ないとは言えません。やりすぎないことが大切ですね。20〜30代であれば、まずはシミや毛穴治療、シワ予防やエラを目立たなくするボトックスなど、比較的負担の少ない施術から始めるのがおすすめです。最近のトレンドとしては、肌育注射と呼ばれる、真皮細胞に働きかけコラーゲンやエラスチンの生成を促す施術があります。サーモンから抽出された成分などを製剤に用いたプルリアルが人気で、ツヤ感のある肌になれると好評です」

ドクターとの相性も大切。

「美容医療を成功させるためには、何でも相談できる“かかりつけ医”のような、クリニックとドクターを見つけるのがいいと思います。肌の状態や治療履歴を一貫して把握してもらえるので、より適切な施術につながります。また、どこを最終的な目標にするのかを事前に相談し、仕上がりの傾向や考え方が自分の理想と合っているか、すり合わせておくことも、治療後の満足感を左右します」

anan読者にアンケートを実施！

Q. 美容医療（外科手術除く）を受けたことがある？

受けたことがある…33％、受けたことはないが、受けたいと思っている…15％、受けたことはないし、受けたいとも思わない…52％／美容医療を経験、今後受けたいと思っている人は約半数に。美容医療はより身近な選択肢となっているよう。

Q. 美容医療（外科手術除く）を受けるとしたら、改善したい症状は？（3つまで複数回答）

シミ・そばかす…44.5％、毛穴汚れ・黒ずみ…38％、ニキビ・ニキビ痕…27.5％、ハリの低下…5％、シワ・たるみ・ほうれい線…22％、くすみ（肌のトーン、色素沈着）…24％／多くの人が気になるのは、シミやそばかす、毛穴の汚れや黒ずみ。肌印象に直結するお悩みが多いという結果に。

Q. 美容医療（外科手術除く）を受けるとしたら、やってみたい施術、興味がある施術は？（3つまで複数回答）

レーザー治療…53.5％、光治療…22％、ピーリング…23.5％、ボトックス注射…13％、ヒアルロン酸注射…10.5％、その他の肌育注射（スキンブースター）…7.5％、リフティング（糸リフト）…8.5％、HIFU（ハイフ）…13％／試してみたい施術では、レーザー治療やピーリング、光治療が上位に。続いてボトックス、HIFUが。効果実感の高い施術が人気。

美容医療の気になるポイントを先生にズバリ聞いてみた！

Q. クリニック選びのポイントは？

マシンの数や安さだけで判断せず、医師がどの分野を専門としてきたのか経歴を確認すること。ひとつの目安として皮膚科専門医がいるクリニックを選ぶと安心。SNSなどでどのような治療を得意としているのか、症例をチェックするのもおすすめ。

Q. 受診前に確認しておくことは？

美容医療は自費治療になるので相場や費用感を把握。カウンセリングでは医師が肌診断を行ってくれるか、施術のメリットだけではなく、デメリットやダウンタイム（腫れや赤みの回復期間）も確認を。可能なら実際の症例写真を見せてもらえると安心。

Q. クリニックは悩みごとに変えた方がいい？

シミや毛穴など、継続して通うことが前提になる肌管理については、基本的にひとつのクリニックで診てもらう方がいい。もし単発で別の施術を受けた場合は、後から行う治療に影響が出る可能性もあるので、情報を必ず医師と共有することが大切。