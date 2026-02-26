「ピングー」＆「ピーターラビット」のポップアップが聖蹟桜ヶ丘で開催！限定ポーチやステッカーのプレゼントも
2026年2月28日(土)から3月29日(日)まで、京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店にて「ピングー(TM)」と「ピーターラビット(TM)」のポップアップが同時開催される。
【画像】購入特典ノベルティを見る
会場は京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店3階の文具売場。京王線聖蹟桜ヶ丘駅からすぐの好立地で、おでかけのついでに気軽に立ち寄れるのがうれしい。
まずはピングーから。スイス生まれのストップモーション・アニメーションとして世界中で愛され、2025年に誕生45周年を迎えた「世界一有名なペンギン」だ。会場にはピングーと仲間たちのグッズがずらりと勢ぞろい。ピングー商品を1会計3300円以上購入すると、オリジナルスライダーポーチを1枚プレゼントしてもらえる。1会計につき1枚まで、なくなり次第終了となるため、お目当ての人は早めに足を運びたい。
同会場で展開されるピーターラビットにも注目。ビアトリクス・ポターの美しい水彩画で描かれた絵本シリーズは、誕生から100年以上たった今も世界中で愛され続けており、2026年には作者生誕160周年という記念の年を迎える。こちらの購入特典は2段階。1500円以上でオリジナルステッカー、3300円以上ではさらにオリジナルクリアポーチがもらえるという、ファンにはたまらない内容になっている。いずれも1会計につき1枚まで、なくなり次第終了だ。
ピングーのユーモアあふれる世界と、ピーターラビットの上品で愛らしい世界観。テイストの異なる2つのポップアップを一度に楽しめる贅沢な1カ月間を、ぜひ聖蹟桜ヶ丘で満喫してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【画像】購入特典ノベルティを見る
会場は京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店3階の文具売場。京王線聖蹟桜ヶ丘駅からすぐの好立地で、おでかけのついでに気軽に立ち寄れるのがうれしい。
同会場で展開されるピーターラビットにも注目。ビアトリクス・ポターの美しい水彩画で描かれた絵本シリーズは、誕生から100年以上たった今も世界中で愛され続けており、2026年には作者生誕160周年という記念の年を迎える。こちらの購入特典は2段階。1500円以上でオリジナルステッカー、3300円以上ではさらにオリジナルクリアポーチがもらえるという、ファンにはたまらない内容になっている。いずれも1会計につき1枚まで、なくなり次第終了だ。
ピングーのユーモアあふれる世界と、ピーターラビットの上品で愛らしい世界観。テイストの異なる2つのポップアップを一度に楽しめる贅沢な1カ月間を、ぜひ聖蹟桜ヶ丘で満喫してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026