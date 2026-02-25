オーダーメイド「KASHIYAMA」がウィメンズのプレミアムラインを始動　伊勢丹新宿店とタッグ

オンワードパーソナルスタイルが運営するオーダーメイドブランド「KASHIYAMA」が、伊勢丹新宿店本館3階の「ファインクローズ」ゾーンとタッグを組み、女性のためのプレミアムライン「カシヤマ プレミアム ウィメン（KASHIYAMA PREMIUM WOMEN）」をスタートする。3月4日、伊勢丹新宿店の同エリアに新店舗をオープンする。

KASHIYAMAは「オーダーメイドの民主化」を目指し、現在全国に70店舗を展開。2025年10月からはライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタートした。近年、女性の就業率や管理職比率の上昇、働き方やライフスタイルの多様化を背景に、スーツはビジネスシーンに限らずより幅広い場面で求められるようになっている。KASHIYAMAでも2024年頃からウィメンズ向けのスーツラインが注目を集め、2024年度の女性の新規売り上げが前年比155%、リピーター売り上げが前年比127%となるなど顕著な成長が見られたという。

同ブランドは百貨店の顧客層に注目し、女性のライフスタイルや価値観の変化を最前線で捉えてきたファインクローズと協業。「装いのルールは守りながらも自分らしさを表現できる女性のためのオーダースーツ」を目指し、あらゆるキャリアシーンに寄り添うラインを目指す。

ジャケットは、ノーカラーセミダブルジャケット、ダブルブレストジャケット、テーラードジャケット、ビッグシルエットテーラードジャケットの4モデルを用意。パンツはストレートパンツとワイドパンツ、スカートはタイトスカートとペンシルスカートのそれぞれ2モデルから選択が可能だ。価格はジャケットが6万3800円〜、パンツが4万700円〜、スカートが3万5200円〜。