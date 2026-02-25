⽇本初進出ホテル「カペラ京都」3月22日開業 隈研吾建築監修、静謐な美を湛える全89室
【女子旅プレス＝2026/02/25】シンガポール発ラグジュアリーホテル「カペラ」が日本初進出。京都市東山区に「カペラ京都」として、2026年3月22日（日）に開業する。
「カペラホテルズ＆リゾーツ」は、シンガポール、タイ、インドネシア、中国などで事業を展開するホテルブランド。「伝統を守り、革新性を追求する」という理念のもと、ゲストに本物の文化的体験を提供することを大切にし、考え抜かれたデザインと最上級のパーソナルなサービスを融合させている。
京都最古の禅寺、建仁寺や、花街文化を受け継ぐ宮川町歌舞練場に隣接する「元新道小学校」跡地。この地に誕生する「カペラ京都」は、「祇園四条」駅より徒歩4分の立地にあり、総客室数89室、一部地域施設を含む地下2階〜地上4階建て。建築デザイン監修に隈研吾建築都市設計事務所を、インテリアデザインにBrewin Design Office（ブリューイン デザイン オフィス）を迎え、地域の歴史を重んじた低層建築で構成される。
館内には檜、杉、竹、和紙など京都ゆかりの素材を採用。華美な装飾を排し、光の移ろいや素材の質感を重視した空間は、京都特有の細い路地のスケール感やリズムを尊重した設計だ。地域の記憶を未来へ繋ぐ、静謐な美しさを湛えた空間が国内外のゲストを迎える。
客室は、京都を象徴する伝統的な建物である“町家”を彷彿とさせる奥行きのある構造を採用した。全89室のプライベート空間には、坪庭を望む入浴体験など、滞在の質を高める仕掛けが随所に散りばめられている。
さらに、館内には天然温泉を楽しめるスパ「Auriga Spa（アウリガスパ）」を完備。シグネチャートリートメントとともに、都会の喧騒を離れた癒やしの時間を約束する。
共用部には、シグネチャーレストラン「SoNoMa by SingleThread（想乃間 by SingleThread）」をはじめ、和食レストラン「宵」やオールデイダイニング「Lanterne（ランテーヌ）」といった幅広いスタイルのレストランのほか、ペストリーショップも整備。
目玉となるのは「SoNoMa by SingleThread（想乃間 by SingleThread）」だ。カリフォルニア州ソノマでミシュラン3つ星に輝く名店「SingleThread（シングルスレッド）」が同ホテルとのコラボレーションにより、初の海外プロジェクトとして日本へ進出する。
オーナーシェフのカイル・コノートン氏が手掛けるのは、京野菜と北カリフォルニア由来の食材（エアルームトマト、夏かぼちゃ、ペッパー、ハイビスカスなど）を融合させた独創的なコース。カウンター席では、オープンキッチン越しに料理人との対話を楽しみながら、その日限りのコースを提供、世界水準の美食体験がゲストを魅了する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130
建物規模：地上4階、地下2階（一部地域施設を含む）
客室数：89室
