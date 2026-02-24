セレクトコスメショップ「shop in(ショップイン)」と国内最大級の温浴施設「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」の初コラボイベント「FanFunCosme！2026 in Spa LaQua 〜知って試してショップインの春コスメ〜」が、2026年3月31日(火)まで開催中。d'Alba(ダルバ)、hince、ラ ロッシュ ポゼ、Lakaなど厳選29ブランドの春コスメを、湯上がりの素肌で自由に試せる体験型イベントだ。

【写真】テスターエリアに並ぶ注目アイテムをチェック

5階のメインブース


■湯上がりの素肌でコスメを試せる！shop in×スパ ラクーア初のコラボ

湯上がりの素肌でコスメを試せるのがこのイベントの魅力


「お店でテスターを試したけど、メイクの上からだとよくわからなかった」--。今回のイベントはそんな経験がある人にこそ注目してほしい。

会場は、東京ドームシティの温泉施設スパ ラクーア。湯上がりのすっぴん素肌で、最新コスメのテクスチャーや発色をダイレクトに確かめられる。「FanFunCosme！」は、shop inが“ファン(Fan)の皆様にコスメを楽しんで(Fun)いただく”ことをコンセプトにしたコスメイベントで、今回で6回目を迎える。これまではshop in店舗での開催だったが、初めてスパ ラクーアへと場所を広げた形だ。

都心にいながら天然温泉が楽しめるスパ ラクーア


■カラー・顔タイプ・肌タイプ、3種の診断が無料

体験エリアでは「PLUS MIRROR」を使った3種の診断が無料で受けられる


5階のラクーアリビングに設けられた体験エリアでは、カラータイプ・顔タイプ・肌タイプの3種の診断を無料で実施(11時〜20時)。素肌の状態で受けられるから、より正確な結果が期待できるのもうれしい。

診断結果に基づいて、一人ひとりにおすすめのアイテムを提案してもらえるのもポイント。同じ館内には29ブランドのテスターエリアも用意されているから、「自分に合うもの」に最短距離でたどり着ける。

大人気・最新コスメのd'Alba、Anua、hince、Lakaなど29ブランドが勢ぞろい


さらにshop in LINE公式アカウントの友だち追加で、オリジナルクリアファイルと肌タイプ別サンプルがもらえる。

LINE友だち追加で回せるガチャガチャ


中にはサンプル商品が！


■Anuaやhince、ETVOSも。29ブランドを自由に試せるテスターエリア

テスターエリアとなる6階の女性パウダーコーナー。各ドレッサーに1ブランドずつ設置される


6階の女性パウダーコーナーには、全29ブランドから特別にラインナップされた33アイテムをはじめ、多彩な商品がずらりと集結したテスターエリアが登場。各ドレッサーに1ブランドずつ設置されており、じっくり試すことができる。おもな参加ブランドは、d'Alba(ダルバ)、CANMAKE、Anua、Torriden、ラ ロッシュ ポゼ、ティルティル、Yunth、アニュミー、hince、オルビス、ミルクタッチなど。

テスターエリアに並ぶ注目アイテム


なかでも見逃せないのが、shop in先行の「hince(ヒンス)」ニュー・ブラーティントや、shop in限定の「ETVOS(エトヴォス)」ミネラルUVパウダーAZ スノーホワイト。ほかにも「Laka(ラカ)」のマキシグレイヤーティント、「CANMAKE(キャンメイク)」のラメマニア、「Love Liner(ラブ・ライナー)」ポンポンカールマスカラなど、トレンド感あるラインナップがそろう。さまざまなメイク系アイテムを取りそろえたエリアでは、フルメイクにも挑戦できる。

hinceはニュー・ブラーティント(左)・ラディアンスメイクアップブースティングプレップ(右)


Lakaはマキシグレイヤーティント


フルメイクできるブースも。その横には嬉しいヘアアイロンブース


■お風呂で話題のヘアケアも試せる！館内まるごとブランドコラボ

体験できるのはメイクやスキンケアだけではない。6階の女性浴室には、2026年3月2日(月)にデビューする「anummy(アニュミー)」や「アノブ」のシャンプー・トリートメントを試せるコーナーも設置される。

3月2日(月)まで「anummy(アニュミー)」を試せるのはここだけ！


「アノブ」のダメージリペアシャンプーとディープダメージトリートメントEXも設置！


館内各所にもブランドの世界観を楽しめる装飾が展開。7階にLaka、8階にhince、9階にd'Alba(ダルバ)がそれぞれコラボし、エントランスもイベント仕様に彩られる。

7階にあるLakaのコーナー。リップをゆっくり試せる


8階にはhinceコーナー。他にもhinceイメージのクッションなど世界観をあらゆるところに表現


9階のd'Albaコーナー。カフェも併設


ラクーア最上階にあるカフェ「Dayoffcafe」では、d'Alba(ダルバ)のシートマスクがセットになった限定ドリンクメニューも登場。エステ＆リラクゼーションサロンで1万円以上のメニューを利用すると、人気ブランドのサンプルがノベルティとしてもらえる特典も見逃せない。

9階の『Dayoffcafe』ではd'Albaのシートマスク付き限定ドリンクメニューが登場


d'Albaのシートマスク付き限定ドリンクメニューが登場


■LINE友だち追加で入館料600円オフに

入館時にスパ ラクーアのフロントでshop in LINE公式アカウントの友だち画面を提示すると、入館料が600円引きに。友だち追加は体験エリアでのサンプルプレゼントにもつながるので、来館前に済ませておくのがおすすめだ。

スパ ラクーアで試した商品は、2026年3月1日(日)から順次shop in店舗にて購入可能。shop in店舗でも同時期に「FanFunCosme！2026」が開催され、限定セットや先行販売も実施される。スパで試して、shop inで買う。“なんとなく買って失敗”を防げるのは、かなりありがたい。ノベルティやサンプルはなくなり次第終了。気になる人は早めにチェックを。

「FanFunCosme！2026 in Spa LaQua 〜知って試してショップインの春コスメ〜」

期間：開催中〜2026年3月31日(火)　※イベント内容により期間が異なる。

場所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

おもな参加ブランド：d'Alba(ダルバ)、CANMAKE、Anua、Torriden、ラ ロッシュ ポゼ、ティルティル、Yunth、アニュミー、hince、オルビス、ミルクタッチほか全29ブランド

※入館料が別途必要。イベント内容は変更になる場合あり。最新情報は公式サイトにて確認を。

